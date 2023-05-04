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非法改造槍枝氾濫 藍籲模擬槍實名制、玩具槍輔導管理

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

槍擊案頻傳，非法改造槍枝氾濫，國民黨台北市議員李彥秀今表示，民進黨政府對槍枝犯罪不能都推給第一線基層員警，應進行相關源頭管理、進口管制等，包括模擬槍產銷應要求實名制，甚至要求每年抽檢等。國民黨立委游毓蘭也指出，玩具槍業者也不能背黑鍋，政府應積極管理輔導，且規範顏色及材質，降低非法改造可能。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，游毓蘭表示，據統計，持槍刑案2020年後逐漸增加，非法槍枝、改造槍枝等與諸多犯罪類型結合，威脅國內治安，查獲槍枝中，模擬槍改造非法槍枝佔高達六成。

游毓蘭表示，一方面對於非法槍枝子彈及改造業者，政府應加強取締，一方面模擬槍不是玩具槍，台灣玩具槍產業品質高、多銷往國外，但合法業者不能成為政府的治安藉口，應對於玩具槍業者，以積極管理輔導代替禁止，並明定規範顏色、材質，降低非法改造可能。

李彥秀則指出，改造槍枝等元件，上網花數千元就能買到，民進黨政府不能把開槍事件及槍枝治安問題都推給地方及第一線基層警察，應進行源頭管理，包括進口管制，對於遊戲用槍、空包彈等，加強預審及流程管理。

李彥秀表示，和新北市長侯友宜討論時也有提到，包括模擬槍產銷，應要求實名制，甚至要求每年抽檢狀況，政府對於治安敗壞只嚴加懲處第一線，而不用心檢討政策法規，是推卸責任，也對不起台灣人民。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，呼籲政府應進行模擬槍實名制、玩具槍輔導管理等政策規範。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，呼籲政府應進行模擬槍實名制、玩具槍輔導管理等政策規範。記者程遠述／攝影

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