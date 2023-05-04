改造黑槍太氾濫 藍民代籲加強管制

「改造槍枝應有更多規範，才能不讓我國治安敗壞！」國民黨市議員李彥秀4日表示，近來槍擊案頻傳，民眾對治安感到焦慮，政府應對改造槍枝進行更嚴格規範；國民黨立委游毓蘭則建議，政府應對非法改造業者進行查緝、並建立玩具槍顏色與材質的管理法規、輔導業者接受管理，以減少非法改造槍枝。

需有決心強化治安

記者會現場還放了幾把從網路上購買的玩具槍，「改造槍枝與真槍已難區別！」國民黨立委李德維直言，他過去在憲兵隊服役時配過槍，而這些玩具槍與真槍的差別極小，若被改造為可實戰用的槍，對治安影響非常大，呼籲政府要加強管理。

李彥秀表示，30年前郝柏村擔任行政院長時，治安並不好，號稱在公園都可以撿到槍，但在郝院長成立「治安內閣」後大幅好轉，顯示提升治安需要具體行動，不是喊喊口號就好，近來從台南、新北等槍擊案觀察，都顯示改造槍枝浮濫，網路上用2、3千塊就能買到手槍改造，還有售後服務，民眾難以安心。

規範槍枝顏色、材質

她指出，根據中正大學對全國治安的民調，民眾對國家治安的信心已經從66.5%下降到39.6%，呼籲民進黨政府不要推卸責任，應加強對改造槍枝的管束。游毓蘭則說，台灣的改造槍枝大多是以玩具槍出口後又賣回國內，但政府又未對玩具槍的顏色與材質進行規範，造成改造槍枝氾濫。

游毓蘭提到，全世界有60%的玩具槍來自台灣，品質好到美國西點軍校與瑞士警方會與我國玩具槍業者合作，但國內並沒有讓玩具槍業者有合法銷售的管道，沒有積極管理就會造成改造槍枝氾濫。因此她建議，政府應加強查緝非法改造業者，並對玩具槍材質進行規範，輔導業者合法化，也有助全民國防。

李德維補充說，2019年到2021年，警政署在查案時改造子彈的比例從24%提升志39%，比例愈來愈高，而內政部5日卻還要與多位藝人開反詐記者會，他呼籲政府應拿出實際作為，而不是一直大內宣，卻讓治安遲遲無法改善。

【更多精采內容，詳見 】