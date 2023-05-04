韓國女命案曝新進展 新事證揭男友下重手檢今聲押

南韓金姓男子和李姓女友來台4天3夜自由行，上月25日回國前夕，李女卻於飯店昏迷不治，檢警懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押後法院裁定10萬元交保，事隔1周後，案情急轉直下，李女後腦杓明顯的鈍器傷，疑為案發現場查扣的高梁酒瓶所致，另房間檢出血跡反應，兩人疑似曾在房內扭打，檢警昨重新訊問金男後，今認為金男涉有重嫌，依殺人罪向法院聲押。

32歲金男和31歲李女，4月22日來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國。上月24日下午1點多，金男請飯店房務人員叫救護車，聲稱女友倒臥床上不起，救護人員到場，李已無生命跡象，有脫肛、脫糞現象，緊急送往對面醫院仍不治。

法醫27日複驗，發現她左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑遭鈍器或撞牆致死，有他殺之嫌，但法官認為證據已保全，以10萬元交保、限制出境8個月。

據了解，案發當時金男態度冷靜，對過程避重就輕，堅稱李女在房間摔倒致死，案發隔天還將李女行李寄回韓國，稱是為了方便運送李女骨灰回國，才會先將行李寄回趣，但供詞仍有多處疑點。

事隔1周後，辦案人員鍥而不捨追查，密集偵辦釐清相關案情，根據熟識兩人關係的親友說法，兩人過去就曾爭吵不斷，曾有遭金男施暴的紀錄，並不是像金男所稱相處融洽。

雖案發現場查無行凶鈍器，但李女後腦杓的鈍器傷，與房間內查扣的高梁酒瓶相符，且案發當時房內僅金男與李女，無其他人員進出，懷疑金男應是將高粱酒瓶當「凶器」，痛擊李女，最後因傷重不治死亡。

檢警依據現場及親友說法等相關新跡證，最終認為金男涉有重嫌，昨下午4點再傳金男詢問，深夜移送雄檢複訊，今檢方訊後認為金男涉有重嫌，再度向法院聲押。