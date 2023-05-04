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網購玩具槍改造槍 南警查獲2男子法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市45歲顏姓男子和36歲黃姓男同夥，在新化區顏住處網購玩具槍後，涉嫌改造成手槍牟利，警方昨天循線查獲2人，起獲改造手槍1枝、子彈28顆、槍械改造工具鑽床等器具及毒品。警詢後今天依槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警二分偵查隊4月初偵辦毒品案件，起獲有槍枝拆解零件後，逐一釐清槍枝改造來源，經一個多月跟監掌握犯嫌動向，昨天兵分多路到市新化民宅查獲顏姓男子(有毒品槍砲資料)，起獲改造手槍1枝、子彈28顆、槍械改造工具鑽床等器具一批及毒品海洛因3.79公克、安非他命19.26公克。

專案小組在新化顏住處一直埋伏至下午2點無人出入，恰巧家人返家後帶同員警上樓敲門，顏其睡眼惺忪起床開門之際，員警一舉攻入，乖乖交出背包內槍枝子彈及毒品，陸續並為員警起獲槍械改造鑽床器具一批。

隨後在東區某汽車旅館內查獲涉嫌槍枝改造共犯黃姓犯嫌(有毒品槍砲資料)，在他身上起獲安非他命0.7公克，發現旅館房內黃嫌同住30歲李姓女友(毒品資料)也因涉嫌洗錢防制法案，今年3月台南地檢署發布通緝在逃。

據了解，顏、黃落網後都表示，他們上網購買玩具槍後再自行改造出售牟利。黃也承認幫忙改造槍枝。警詢後顏、黃依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌法辦，並將持續溯源追查槍彈來源；另李姓女通緝犯則解送地檢署歸案。

台南市警方破獲改造槍枝案，查獲改造手槍及鑽床等器具。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方破獲改造槍枝案，查獲改造手槍及鑽床等器具。記者黃宣翰／翻攝
顏姓男子（前）和黃姓男同夥（後），涉嫌改造槍枝牟利，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
顏姓男子（前）和黃姓男同夥（後），涉嫌改造槍枝牟利，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

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