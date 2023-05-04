高雄通緝犯藏楠梓區大樓改槍械 警方圍捕驚見達姆彈

高雄郭姓男子涉毒品及槍砲案通緝中，警方追查他的去向，發現他藏匿1棟大樓，埋伏多日，趁他與朋友回大樓，一擁而上逮捕他們，發現他們涉嫌持有改造槍械，並在改造的子彈中，發現2顆仿製的達姆彈。

據了解，郭姓男子（36歲）涉毒品案和槍砲案，去年底分別由高雄地檢署 、橋頭地方法院發布通緝。

今年初高雄市刑警大隊偵八隊接獲情資，指郭因通緝，常更換居住地點，槍不離身，警方追他的落腳處，才查出他藏匿高雄市楠梓區某大樓，報請橋頭地檢署檢察官朱美綺指揮偵辦。

4月26日警方在郭的住處大樓埋伏多時，發現他和黃姓男子（34歲）回來，立刻擁上壓制他，進屋搜索，果然查獲些許海洛因、安非他命和14包毒品咖啡包，並查獲改造手槍2把、子彈8顆，其中2顆子彈仿達姆彈，製造成「中凹彈」。警方稱，達姆彈穿透力低但殺傷力高，彈頭進入人體後極易翻滾及變形，造成人體嚴重傷害。