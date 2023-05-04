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影／高雄騎士貪方便違規迴轉 身上藏毒哀求警「麥安捏」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

傅姓男子前晚騎機車在高雄鳳山區一處路口違規迴轉，巡邏警網撞見攔查；傅聲稱要去超商買東西，一時貪快，警方問他身上有無帶違禁物，傅否認，掏證件時口袋露出一小包毒品，被警瞧見，傅見事跡敗露，哀求警「麥安捏」，仍被上銬送辦。

鳳山警分局過埤派出所所長薛冠洲和警員呂俊德，前晚9時許，巡邏行經中安路與高鳳路口時，發現50歲的傅姓男子騎機車違規迴轉，於是趨前攔停盤查。

傅男當下表示，要去超商買東西，一時貪快才迴轉，過程中，警方問他身上有無攜帶違禁物，傅聲稱沒有，正當他要從褲袋內拿出證件時，眼尖警方發現口袋露出一小包安非他命毒品。

傅男見持毒行徑曝光，開始央求警方「我只是去超商，麥安捏(台語，不要這樣)啦」，警方不為所動，將他上銬帶返所，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄婦姓男子騎機車在鳳山區一處路口違規迴轉，被巡邏警網攔下，警方查出他身上藏有一小包安毒，他直向警方求情「麥安捏」。記者石秀華／翻攝
高雄婦姓男子騎機車在鳳山區一處路口違規迴轉，被巡邏警網攔下，警方查出他身上藏有一小包安毒，他直向警方求情「麥安捏」。記者石秀華／翻攝
高雄婦姓男子騎機車在鳳山區一處路口違規迴轉，被巡邏警網攔下，警方查出他身上藏有一小包安毒。記者石秀華／翻攝
高雄婦姓男子騎機車在鳳山區一處路口違規迴轉，被巡邏警網攔下，警方查出他身上藏有一小包安毒。記者石秀華／翻攝

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