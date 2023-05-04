派出所長涉偽製法院交保書 疑替詐團玩「黑吃黑」戲碼
台版柬埔寨案不法金流高達近4億元，檢警追查，寧夏派出所長葉育忻，涉收受台版柬埔寨詐團首腦杜承哲100萬元，除了替他查個資、辦案進度，還涉嫌大膽在寧夏派出所辦公室，製作法院交保書，疑提供假公文讓水房誆騙詐騙機房，大玩「黑吃黑」戲碼。
檢警調查，詐團首腦杜承哲年僅28歲，多年前原本是廚師，因線上遊戲認識詐團成員，從每天5千元底薪，加抽業績獎金，學做水房技術，後續去年8、9月間自立門戶。
杜找來Ｓ姐傅榆藺確認人頭帳戶（俗稱車）可否使用，也找茶董陳樺韋負責擔任控員幹部頭；詐團透過車商上網刊登求職詐騙廣告，吸引被害人（車主）提供銀行帳戶用以洗錢，杜承哲等人涉指揮詐團控員凌虐毆打被害人，還鬧出三條人命，再花錢找「棄屍組」狠心丟棄山區，詐欺不法所得高達新台幣3.9億餘元。
檢警追查，首腦杜承哲一直隱身幕後，涉透過飛機軟體遠端監控控員們毆打凌虐被害人，杜因詐欺案件，必須至新北土城少年觀護所易服勞役1700小時，旗下控員、幹部落網後，每天仍從台中開車至土城「裝乖拔草」檢警今年4月11日逮捕杜到案，目前羈押於台北看守所。
檢方透過數位科技辦案，破解杜承哲手機，也突破杜的心房，杜咬出他勾結派出所長葉育忻，昨天大動作搜索派出所、約談葉，認定葉在今年4月7月在辦公室，使用電腦替杜製作假的台灣士林地方法院「交保證明書」疑似協助水房首腦杜承哲「黑吃黑」。
詐騙水房與境外的詐騙機房合作，先用被拘禁的被害人台幣帳戶，層層轉帳洗錢，或用虛擬貨幣轉帳，一步步將不法金流洗白。杜承哲今年4月疑積極想要處理不法所得，瘋狂洗錢，甚至拜託熟識的派出所長葉育忻製作假公文，讓他和水房助手「西莉亞」洪俊杰，一同誆騙詐騙機房，企圖營造詐團成員交保假象。
檢警去年底起訴前線控員幹部等29人，今年4月再度搜索查獲首腦「藍道」杜承哲、同案共犯的「泰勒」薛隆廷、「西莉亞」洪俊杰、男子林晏齊，4人於4月13日晚間遭法院准押禁見，送至台北看守所；其杜妻何旬等3人檢方諭令各10萬元交保。
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