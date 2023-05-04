聽新聞
test
0:00 / 0:00

台版柬埔寨案 北市警所長涉洩個資

聯合報／ 記者蕭雅娟李易昌李隆揆／台北報導

台北市寧夏派出所所長葉育忻（左），被查出與「台版柬埔寨」案主嫌「藍道」熟識，涉嫌洩密。記者蕭雅娟／攝影
台北市寧夏派出所所長葉育忻（左），被查出與「台版柬埔寨」案主嫌「藍道」熟識，涉嫌洩密。記者蕭雅娟／攝影
「台版柬埔寨」求職詐騙三死案，首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警破解手機，意外發現台北市警大同分局寧夏路派出所長葉育忻與杜男熟識，葉並涉傳送民眾的個人資料給犯嫌。檢察官昨親自率隊搜索派出所，訊後依洩密、偽造文書與個人資料保護法等罪嫌聲押禁見。

四十一歲葉育忻，早期曾任刑事局二線三星偵查正，因被前女友指控盜刷信用卡，遭懲處調任陽明山國家公園警察隊，幾年前降調回台北市警大安分局，二○二○年底調任寧夏路派出所所長至今。

「台版柬埔寨案」震驚全國，杜承哲落網後，檢警持續偵辦，調查杜的相關證物，及利用科學鑑識破解手機，調閱通聯紀錄發現葉姓所長與杜男關係密切，甚至洩漏個資給杜男。

士林地檢署機動組主任檢察官曾揚嶺與檢察官江玟萱，昨率警政署政風室、雙北警方，搜索寧夏所及葉男住處，調閱寧夏派出所上月六日、七日駐地監視器畫面，釐清葉是否與詐團成員接觸，另至少通知三名證人作證，其中兩名是警察。

據調查，杜男曾是葉男轄區某餐廳廚師，葉男因常去用餐熟識，杜男落網後，葉男認出他的身分，卻沒有向督察組或政風系統回報。

檢察官昨前往新北市刑大偵詢葉男，據了解，葉男否認與藍道有任何對價關係，堅稱沒收錢，也否認知道藍道身分；對於洩密，供稱未想太多，僅是幫好朋友查資料，被依公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、偽造公文書、洩漏國防以外秘密罪，移送士林地檢署，訊後聲請羈押禁見。

檢察官 警察 柬埔寨 監視器 偽造文書

延伸閱讀

北市派出所長涉洩密給「台版柬埔寨」詐團首腦 檢方深夜聲押

破解台版柬埔寨首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

去年曾爆退費爭議...S2O潑水音樂祭將再辦 北市：申請文件未齊將積極審查

北市警所長遭搜索帶回 涉供資料聯繫「台版柬埔寨」詐團高層

相關新聞

北市派出所長涉洩密給「台版柬埔寨」詐團首腦 檢方深夜聲押

台版柬埔寨案求職詐騙三死案，詐團首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警破解手機，驚見杜認識警察。台北市警局大同分局寧夏路派出所...

台版柬埔寨案 北市警所長涉洩個資

「台版柬埔寨」求職詐騙三死案，首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警破解手機，意外發現台北市警大同分局寧夏路派出所長葉育忻與杜...

洩密給詐團首腦 派出所長涉貪汙收賄 檢方聲押禁見

驚動全台的台版柬埔寨求職詐騙囚虐三死案，首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警從手機查出案外案。大同警分局寧夏路派出所長葉育忻...

台南永康男墜樓亡有「明顯外傷」 警帶回3男2女到案

台南市永康區某大樓今中午驚傳男子墜樓慘死，警方抽絲剝繭，急追查與死者一起進大樓的男子及事後騎機車接送的另名男子。據悉，死...

台南永康男墜樓案不單純？ 2超商同事衝出大樓、騎車接應

台南市永康區某大樓今中午驚傳男子墜樓慘死，警方抽絲剝繭，急追查與死者一起進大樓的男子及事後騎機車接送的另名男子。據悉，死...

破解台版柬埔寨首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

「台版柬埔寨案」震驚全台，首腦「藍道」杜承哲落網後，檢警在偵辦過程中，發現台北市大同警分局寧夏派出所葉姓所長疑與「藍道」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦