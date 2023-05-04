台版柬埔寨案 北市警所長涉洩個資

台北市寧夏派出所所長葉育忻（左），被查出與「台版柬埔寨」案主嫌「藍道」熟識，涉嫌洩密。記者蕭雅娟／攝影 「台版柬埔寨」求職詐騙三死案，首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警破解手機，意外發現台北市警大同分局寧夏路派出所長葉育忻與杜男熟識，葉並涉傳送民眾的個人資料給犯嫌。檢察官昨親自率隊搜索派出所，訊後依洩密、偽造文書與個人資料保護法等罪嫌聲押禁見。

四十一歲葉育忻，早期曾任刑事局二線三星偵查正，因被前女友指控盜刷信用卡，遭懲處調任陽明山國家公園警察隊，幾年前降調回台北市警大安分局，二○二○年底調任寧夏路派出所所長至今。

「台版柬埔寨案」震驚全國，杜承哲落網後，檢警持續偵辦，調查杜的相關證物，及利用科學鑑識破解手機，調閱通聯紀錄發現葉姓所長與杜男關係密切，甚至洩漏個資給杜男。

士林地檢署機動組主任檢察官曾揚嶺與檢察官江玟萱，昨率警政署政風室、雙北警方，搜索寧夏所及葉男住處，調閱寧夏派出所上月六日、七日駐地監視器畫面，釐清葉是否與詐團成員接觸，另至少通知三名證人作證，其中兩名是警察。

據調查，杜男曾是葉男轄區某餐廳廚師，葉男因常去用餐熟識，杜男落網後，葉男認出他的身分，卻沒有向督察組或政風系統回報。

檢察官昨前往新北市刑大偵詢葉男，據了解，葉男否認與藍道有任何對價關係，堅稱沒收錢，也否認知道藍道身分；對於洩密，供稱未想太多，僅是幫好朋友查資料，被依公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、偽造公文書、洩漏國防以外秘密罪，移送士林地檢署，訊後聲請羈押禁見。