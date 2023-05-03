北市派出所長涉洩密給「台版柬埔寨」詐團首腦 檢方深夜聲押

台版柬埔寨案求職詐騙三死案，詐團首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警破解手機，驚見杜認識警察。台北市警局大同分局寧夏路派出所長葉育忻，涉嫌洩漏個人資料給犯嫌，遭搜索約談，士林地檢署複訊後，今時10時許向法院聲押禁見。

檢警調查，杜承哲原本是廚師，因線上遊戲認識詐團成員，學做水房繼續，後續去年8、9月間自立門戶，找來Ｓ姐傅榆藺確認人頭帳戶（俗稱車）可否使用，也找茶董陳樺韋負責擔任控員幹部頭；詐團透過車商上網刊登求職詐騙廣告，吸引被害人（車主）提供銀行帳戶用以洗錢，杜承哲等人涉指揮詐團控員凌虐毆打被害人，還鬧出三條人命，再花錢找「棄屍組」狠心丟棄山區，詐欺不法所得高達3.9億餘元。

檢警追查，首腦藍道杜承哲，一直隱身幕後，涉透過飛機軟體遠端監控控員們毆打凌虐被害人，杜因詐欺案件，必須至新北土城少年觀護所易服勞役1700小時，旗下控員、幹部落網後，每天仍從台中開車至土城「裝乖拔草」檢警今年4月11日逮捕杜到案，目前羈押於台北看守所。

檢方追查杜的手機，查出竟與派出所長葉育忻熟識，數年前因廚師工作認識所長，疑刻意交朋友，讓葉替他查個資。今天檢察官親自帶隊搜索寧夏派出所，調閱杜落網前的派出所駐地監視器，並依洩密、偽造公文書、個人資料保護法約談葉到案。檢方今深夜複訊後，向法院聲押禁見。

台版柬埔寨案全國關注，詐團囚禁凌虐被害人，持電擊棒電擊、鎮暴槍近距離射擊，還狠心在唯一的伙食泡麵中，加入毒品ＦＭ2，凶殘手法鬧出三條人命。檢方依私行拘禁致死等罪嫌，起訴「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人，痛批泯滅人性，具體求處2人無期徒刑，其中10名幹部、控員遭求處20年至30年不等徒刑。此案由士林地方法院審理中，大部分被告認輕罪，但否認私行拘禁致死、非法使人施用毒品罪等重罪。