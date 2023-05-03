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蔡清祥：檢查長應全力緝毒、掃黑和打詐騙

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

法務部今天舉辦法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，本次共有32名屆滿二年、上屆未調動的檢察長檢察長調任，法務部長蔡清祥致詞表示，各地檢察長及法務人員能全力緝毒、掃黑和打擊詐騙。

法務部表示，本屆共有32名檢察長調任，其中包括：台中高分檢署檢察長張清雲調任最高檢察署主任檢察官、金門高分檢署檢察長鄭銘謙調任台北地檢署檢察長、法務部部常務次長林錦村調任台中高分檢署檢察長。

蔡清祥說，檢察長為全國檢察官的典範，必須以自身做起，同時關心檢察官的意見。同時，他也強調，檢方應將工作重點放在偵查緝毒、掃黑與打擊詐騙等案件之上。

蔡清祥指出，在追緝毒品方面，檢察單位必須向上溯源，嘗試找出集團；在掃黑方面，統合檢警，解決各地幫派問題；而在打擊詐騙集團方面，則由高檢署統籌，結合行政單位與民間團體，嚴懲詐騙集團，截斷不法金流。

蔡清祥也指出，明年初總統大選與立委選舉即將到來，各地方檢察署是第一線偵查與偵辦單位，檢察長須重視選舉查察的重要性，守住民主選舉的公平。

法務部長蔡清祥今天參加法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，上午在台北司法官學院舉行，法務部長蔡清祥（圖）親自主持。本報資料照片
法務部長蔡清祥今天參加法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，上午在台北司法官學院舉行，法務部長蔡清祥（圖）親自主持。本報資料照片

詐騙集團 法務部 蔡清祥

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