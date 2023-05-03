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台中男吸毒幻聽又妄想 刺穿鄰居胸肺一刀斃命判14年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓男子吸毒出現幻聽，妄想隔壁王姓鄰居看不起他竟持刀埋伏，一見王回來就衝上前朝背後猛刺，刀傷深達11公分刺穿胸腔、肺，害王慘遭1刀斃命。法院審酌，蔡另家屬驟失親人，考量其符合自首、精神鑑定行為能力降低等2度減刑，依殺人罪判他14年，令入監護3年，可上訴。

檢警調查，蔡男因吸食海洛因、安非它命等有幻聽及妄想辨識行為降低，他自認遭隔壁王男看不起就萌生殺意，2022年4月16日在住家門口守候見王回來，竟手持料理刀衝向對方，從背後猛刺王男上背部，刀子刺入胸腔傷及肺、動脈，王當場倒臥血泊慘死。

蔡男行凶後隨即打110、119報案並坦承殺人要自首，警方趕赴現場逮人，另將王送醫搶救仍不治；法醫解剖指出，王男遭切斷肋骨深達胸腔，肺部、動脈刺穿，刀傷深約11公分，釀大出血氣血胸死亡。

法院審理時，蔡否認殺人犯意，辯稱只是要嚇嚇對方，且有拿捏力道，只有刺1刀。但蔡男初期警詢時說「你看我沒有，我最給你看」、「我本來是要給他死」，另於偵查中坦承殺人，還說「我是要一直刺到他一口氣」，可見確實有殺人犯意。

法院再勘驗蔡男當時動作，發現他持33公分料理刀趁王男剛回家猝不及防時，以右手反持方式衝向王，再以跨部之姿由上往下刺，造成王遭刺穿11公分，可見蔡力道猛烈毫無節制，釀王男慘遭一刀斃命。

蔡男送交精神鑑定，發現其20多歲開始出現幻聽妄想，曾入精神科門診，認為作案時受精神障礙影響導致辨識能力降低，法院依刑法第19條予以減刑，另蔡也符合自首，再予以減刑。

台中地院審酌兩公約意旨，及蔡男否認殺人故意及精神病症等因素，依殺人罪判他14年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

殺人 自首 吸毒

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