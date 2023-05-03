侯友宜：遏止黑槍 盼模擬槍實名制

新北連續發生少年槍手掃射當鋪與八里槍擊案，市長侯友宜今天表示，槍枝為犯罪工具，地方與中央有責維護治安；民眾易從網路購買槍枝改造，盼模擬槍實施「實名制」以遏止黑槍。

侯友宜在市政會議表示，當鋪槍擊案發生後，感謝基層人員辛苦偵辦，迅速將所有嫌疑人逮捕到案，但這個案子解決了，不代表治安事件不會再發生。日前再度發生八里槍擊案，警察立即將主嫌和其他共犯逮捕到案。

侯友宜說，民眾對治安要求很高，犯罪不可能不發生，但若不控管犯罪工具，即使警方全力以赴，還是難以降低傷害率。

他說，槍枝是犯罪工具，早期多是走私制式槍枝，但近年大幅降低制式手槍走私比例，但改造槍枝非常猖狂，只要花費新台幣2萬、3萬元，就能輕易在網路上買到模擬槍，除改造槍管與撞針，子彈也可自製，成為犯罪工具。

侯友宜表示，治安問題每一個人都有責任，「除地方負責，也不是中央政府就沒有責任」。他認為，模擬槍應實施「實名制」，經濟部、內政部要改善法令規範，銜接地方需求，各單位遇法令問題，應儘速向中央反映，共同合作解決問題。

市警局說，內政部查禁公告的模擬槍，指槍枝具有類似槍機、撞針、擊錘等擊發機構，或預留有槍機安裝等機構。其外型、材質、各部組成零件或機械運作方式，類似各國武器工廠生產的槍枝，足以改造成具有殺傷力的槍枝。

警局表示，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，模擬槍由中央主管機關會同中央目的事業主管機關公告查禁。為規避模擬槍管制，國內業者後來又創造出「操作槍」「仿真模擬槍」等名詞。

警方說，這種外型、構造、材質與真槍相仿的槍枝，槍管也有阻鐵，但無打擊底火的撞針裝置，僅能把玩、無法射擊。在管制條例修法前，可輕易在網路及市面上購得。但操作槍的機槍壁僅3公釐（0.3公分），可輕易貫通，加上撞針、槍管後，殺傷力絲毫不輸制式手槍。

中和警分局長陳忠龍下午透過新聞稿表示，為壓制黑幫氣焰，5月1日、2日清查轄內生存遊戲模型槍業者及槍砲彈藥輸入進口公司，以防制利用模擬槍改造成具有殺傷力的非法槍械犯案。

分局表示，警政署統計，槍砲彈藥刀械管制條例於2020年6月修法後，迄2022年止，查獲非法改造模擬槍案件有下降趨勢，但仍有部分不肖廠商進口易於改造的金屬氣動式遊戲用槍，作為改造槍枝來源；警方將持續加強布建查緝不法黑槍。