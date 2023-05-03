刑事局逮竹聯幫旭仁會長 移送北檢複訊
警政署強力掃黑，刑事局昨天早上兵分多路掃蕩竹聯幫多處據點，逮捕涉犯組織犯罪、恐嚇取財等案的仁堂旭仁會陳姓會長等15嫌，詢後於今天下午移送台北地檢署複訊。
竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟日前陸續舉辦春酒壯勢惹議，警政署長黃明昭3月上旬指示專案蒐報掃蕩，並實施全國大掃黑行動。
竹聯幫仁堂旭仁會陳姓會長（綽號瘋狗偉）因涉組織犯罪、暴力恐嚇取財等案，刑事局經長期偵蒐，昨天早上在檢察官指揮下兵分多路拘搜，於「瘋狗偉」住家和幫派據點逮捕他和多名幫眾，目前暫計帶回15嫌偵訊，今天下午移送北檢複訊。
據了解，警方後續仍有數波拘搜行動，持續強力掃黑。
「瘋狗偉」於2020年5月在台北市1處KTV慶生，在包廂外和他人起口角衝突，遭對方刺殺左後頸動脈，經緊急送醫才搶回一命。
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