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影／亡命毒鴛鴦遭拘提 警火速壓制拔槍男 取下已上膛掌心雷手槍

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

亡命毒鴛鴦謝男、蔡女，涉毒品案遭判刑定讞、勒戒，均通緝中，謝男涉擁槍自重，在士林警分局及龜山警分局拘提時，竟當場拔出已上膛掌心雷槍手槍，警方見狀立即壓制。謝男還辯稱拔槍自戕。警方拘提、搜索共查獲謝男、蔡女2人，改造手槍2把、子彈19顆及改槍工具，全案解送歸案，也依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

據悉，40歲謝男涉多起販賣毒品罪，其中一案已被法院判刑8年定讞，另案被地方法院判決17年徒刑，仍可上訴，目前遭雲林、士林地檢通緝。謝男和女友39歲蔡女四處逃亡，躲藏在桃園龜山區；士林警分局、龜山警分局4月30日持拘票、搜索票，兵分多路查緝，趁謝男回家途中逮捕到案。

警方指出，謝男見警方下車，疑似害怕身陷囹圄，竟打算從腰間包包拔槍，欲射擊專案小組人員，幸好警方機警反應快速，至少10名警察衝向謝男，立即將他壓制在地，快速取走已上膛掌心雷手槍，內有子彈7發。謝男當場辯稱，拔槍是為了要自殺，沒有要射殺警察。

警方隨後在住處查獲同樣遭通緝的蔡女，屋內查獲90改造手槍、子彈12發，海洛因毒品吸食器、電子磅秤、槍管、子彈半成品，及改造槍枝工具1批，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送台北地檢署偵辦。士林分局呼籲，警方維護治安工作絕不懈怠，持續打擊犯罪、檢肅槍枝，絕不寬貸任何違法情事。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

士林、龜山警方查獲通緝犯謝男、蔡女，也查獲2把改造手槍、子彈19顆。記者蕭雅娟／翻攝
士林、龜山警方查獲通緝犯謝男、蔡女，也查獲2把改造手槍、子彈19顆。記者蕭雅娟／翻攝
謝男見警方下車，疑似害怕身陷囹圄，竟打算從腰間包包拔槍，欲射擊專案小組人員，幸好遭警方壓制。記者蕭雅娟／翻攝
謝男見警方下車，疑似害怕身陷囹圄，竟打算從腰間包包拔槍，欲射擊專案小組人員，幸好遭警方壓制。記者蕭雅娟／翻攝
士林、龜山警方查獲通緝犯謝男、蔡女，也查獲2把改造手槍、子彈19顆。記者蕭雅娟／翻攝
士林、龜山警方查獲通緝犯謝男、蔡女，也查獲2把改造手槍、子彈19顆。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 通緝 警察

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