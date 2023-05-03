賴在地檢署不想走 5法警半哄騙架出大門

嘉義卻有名男子上午因毒品案到嘉義地檢署接受訊問，檢察官裁示「請回」，男子出大門後又回來，情緒激動地說「自己沒用」，法警安撫他還是不願離去，在5名法警戒護下陪他到戶外抽菸，直到情緒平靜後離去。

據了解，何姓男子疑因施用海洛因、安非他命，經警查獲帶往地檢署偵訊，內勤檢察官訊問完畢，諭知「請回」。何男從門口出去不久，又返回地檢署，情緒激動地說「自己沒用」，不願離開。

法警見狀上前安撫，但不論如何好說歹說，何男仍要留在地檢署內；法警想到以請他抽菸為由一齊到戶外，何男看到菸後態度鬆動，5名法警趁機半哄半騙地架著何男到地檢署門外，閒話家常後，何男抽完菸，情緒也平復不少，離開地檢。