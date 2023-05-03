毒販貨藏音箱避查緝 難逃資深刑警隨身螺絲起子

台南黃姓藥頭為規避查緝，運毒時將毒品藏在後車廂音箱內，高市鹽埕警分局搜索時，因資深刑警出勤隨身帶螺絲起子，經拆掉音箱起獲2762公克毒品，全案依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局鹽埕分局日前接獲情資，32歲黃男疑在台南非法持有大量毒品販售，與前鎮分局、鼓山分局及台南市政府警察局第五分局組成專案小組，並報請台灣台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，專案小組歷經多天偵蒐，5月1日持搜索票查緝，起獲大量毒品咖啡包、愷他命及現金。

鹽埕分局今天上午發布新聞稿指出，警方先在黃男台南市北區住處內起出疑犯罪所得新台幣約30萬元及少量毒品咖啡包。隨後老刑警經仔細搜索黃嫌轎車，後車廂僅有喇叭音箱引人起疑，用隨身攜帶的螺絲起子拆掉後，果然發現大量毒品，讓黃男相當錯愕。

警方調查，黃男運送及販賣毒品時，都將毒品藏在轎車後車廂喇叭音箱內規避查緝，警方在駕駛座旁夾層及後車廂喇叭音箱內共查獲毒品愷他命12大包（毛重約1200公克）、毒品咖啡包418包（毛重約1562公克）、4小包毒品喵喵等證物，總重共達2762公克，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例罪移送台南地檢署偵辦。