「誰拿刀槍逼你上機」柬徵才廣告超嗆 6台人落荒逃回台

知名人力銀行網站去年7月間出現一條超凶徵才廣告，雖然公司為軟體公司，但簡介直指「都成年人了，出國這麼大事情，誰拿刀拿槍逼迫你上機」，警方蒐證後查出是柬埔寨詐團徵才，共有6人看到廣告不怕死赴柬，最後嚇到逃回台灣，刑事局偵辦後，將蘇姓人蛇等5人依人口販運防制法等罪移送法辦。

去年7月間，人力銀行一家電腦軟體服務公司貼出9名職缺，誠徵打字員、客服等工作，薪資範圍為5萬8000元至15萬元不等。

公司簡介直指「國外工作環境不可能如同在台灣、在家舒適，若將國外工作想像成澳洲遊學打工度假，抱歉你要的只是度假，而不是工作賺錢，那麼麻煩別投履歷浪費彼此時間，謝謝」。

還向「沒當過兵的少爺們」喊話，「千萬不要奢望有雙人房或是單人房，公司包吃包住包水包電還付薪水給你，不用成本嗎？只是一般職位的文字客服、遊戲客服、技術客服，憑什麼能夠住單人房。」

「腦子是個好東西，是非對錯該不該選擇，都應該自行負責，成年人了，不要老是再媽媽十塊！總歸一句，無法放下台灣舒適圈請不要投遞本公司職缺浪費彼此時間，感激不盡」。

徵才廣告一出，引起網友熱議，刑事局獲報後展開追查，確認該間公司疑在柬埔寨從事電信詐騙，去年5月間，陸續牽線求職者到柬埔寨工作，有人雖然自認可以撐得過，但業績未達標甚至念家，最後只能被迫付贖回台。

刑事局南打陸續接後返台的求職者報案，經過比對求職網站資料，掌握36歲蘇姓女子負責仲介人力赴柬，近日收網逮人，包含蘇女在內，還一併逮到劉男、楊女、廖男、蔡男等合計5名集團成員。

警方表示，蘇女曾任職人力仲介，熟悉簽證、通關等相關流程，經劉男、楊女招募後，由她在網路刊登廣告，透過視訊應徵求職者，錄取後再協助安排交通、簽證等行政工作，牽線台灣人赴柬埔寨工作，每仲介1人，可領取3萬3600元報酬。