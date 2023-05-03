聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子長期吸毒現幻覺 刺死同事判13年定讞
長期施用毒品的吳姓男子出現賴姓同事殺人的幻覺，於公司宿舍持牛排刀刺死賴男。二審考量吳男案發時受幻覺與被害妄想的影響，依殺人罪判刑13年，案經最高法院駁回上訴定讞。
歷審判決指出，吳男擔任派遣工，長期施用毒品安非他命，平日住在位於台中市的員工宿舍，不滿同住宿舍的賴男行徑而心生積怨。
檢警調查，民國110年7月14日晚間11時許，吳男聽到賴男在員工宿舍客廳喝酒喧嘩，一時氣憤跑回房間拿牛排刀、鐵條攻擊；賴男被牛排刀刺中背部，受有肺部穿刺傷，經其餘同事報警送醫急救仍傷重不治。
吳男向警方供稱，因常與賴男起口角才行凶，之後又改口稱感應到賴男殺害女子，才臨時起意殺人。台中地檢署偵查終結，依殺人罪提起公訴。
一審台中地方法院指出，吳男因與賴男相處不睦，萌生殺人犯意，未與被害人家屬和解並賠償，考量吳男始終坦承犯行，依殺人罪判處有期徒刑14年6月。案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。
二審認為，精神鑑定報告顯示吳男施用安非他命多年，於案發前施用毒品，引發幻覺、被害妄想等精神病症，行為時確因精神障礙，導致辨識行為違法或依辨識而行為的能力顯著減低，得減輕其刑。
二審指出，一審未考慮吳男行凶時的精神狀態、犯罪動機，且未依累犯規定加重其刑，因此撤銷一審判決，另審酌吳男坦承犯罪、剝奪他人生命等情狀，依殺人罪改判有期徒刑13年。
案經上訴，最高法院認為二審調查完備、量刑妥適，判決並無違法，日前駁回檢察官與吳男上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言