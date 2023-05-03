快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

撞死補習班老師車上搜出毒品 台中男子30萬交保

中央社／ 台中3日電

台中市某補習班賴姓女老師1日騎機車載陳姓男童要到補習班，途中遭林姓男子開車撞死，警方在車上搜出毒品。檢方聲押林男，台中地院今天裁定新台幣30萬元交保、限制住居。

台中地檢署昨晚複訊後，認定林男涉及毒品、公共危險、過失致死等案件，因罪嫌重大且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞向法院聲請羈押。台中地院今天上午召開羈押庭審理後，認定無羈押必要，裁定以30萬元交保，並限制住居。

檢警查出，1日下午3時47分，45歲賴女騎機車載10歲陳姓男童，行經大里區益民路一段慢車道欲穿越車道至對面，遭22歲林男駕駛自小客車撞上。

其中賴女送往大里仁愛醫院急救不治死亡，男童左腳骨折；經了解，賴女為一家補習班老師，當時到某國小載送男童要到補習班，不料途中發生意外。

警方到場時發現林男神色慌張，經搜索林男車輛，當場在車內面紙盒發現大量毒品愷他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。

林男向警方表示，毒品是事發前1天購買，準備找朋友一同使用，他否認開車前吸食毒品，但事故前1天曾吸毒。至於是否涉及毒駕，警方已採集林男的尿液送驗。

毒品 補習

延伸閱讀

影／新北男花5萬買毒品 不到30分鐘就遇警被查獲

有詭！後車廂裝顯眼喇叭 老刑警靠1工具揪出巨量毒品

男疑毒駕撞死補教女師 台中地檢署今晚逮捕、聲押

撞死補習班老師車上搜出毒品 台中男子遭聲押

相關新聞

影／凶殘支解母親丟垃圾車 他要法官放他出去...減少少子化危機

朱姓男子弒母，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，警方查出朱殺害母親，他卻稱血跡是「殺大豬」留下，一審依殺直系血親尊親屬、遺棄屍...

內湖槍擊案槍手在逃 安排出海男無保請回 士檢提抗告

內湖槍擊案引發社會關注，槍手逃亡至東南亞，檢警帶回涉協助逃亡、藏匿的陳姓男子等11人，分別依藏匿人犯等罪嫌送辦。士林地檢...

撞死補習班老師車上搜出毒品 台中男子30萬交保

台中市某補習班賴姓女老師1日騎機車載陳姓男童要到補習班，途中遭林姓男子開車撞死，警方在車上搜出毒品。檢方聲押林男，台中地...

影／新北男花5萬買毒品 不到30分鐘就遇警被查獲

37歲莊姓男子上周六（4月29日）才剛買完毒品不到30分鐘，返家途中遇新北保安大隊警員攔檢，莊男趁隙將不明物品往腳邊丟棄...

有詭！後車廂裝顯眼喇叭 老刑警靠1工具揪出巨量毒品

32歲黃姓藥頭將毒品藏在BMW轎車喇叭音箱內，利用豪車運送販毒，高雄市鹽埕分局獲報搜索，在黃男台南住處和車內查獲大批K他...

八里槍擊案 槍手遭收押禁見

新北市八里日前發生槍擊案，1名槍手當街開槍，導致王姓男子腿部受傷。警方昨天逮捕涉嫌開槍的胡姓男子，士林地檢署複訊後向士林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦