撞死補習班老師車上搜出毒品 台中男子30萬交保

台中市某補習班賴姓女老師1日騎機車載陳姓男童要到補習班，途中遭林姓男子開車撞死，警方在車上搜出毒品。檢方聲押林男，台中地院今天裁定新台幣30萬元交保、限制住居。

台中地檢署昨晚複訊後，認定林男涉及毒品、公共危險、過失致死等案件，因罪嫌重大且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞向法院聲請羈押。台中地院今天上午召開羈押庭審理後，認定無羈押必要，裁定以30萬元交保，並限制住居。

檢警查出，1日下午3時47分，45歲賴女騎機車載10歲陳姓男童，行經大里區益民路一段慢車道欲穿越車道至對面，遭22歲林男駕駛自小客車撞上。

其中賴女送往大里仁愛醫院急救不治死亡，男童左腳骨折；經了解，賴女為一家補習班老師，當時到某國小載送男童要到補習班，不料途中發生意外。

警方到場時發現林男神色慌張，經搜索林男車輛，當場在車內面紙盒發現大量毒品愷他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。

林男向警方表示，毒品是事發前1天購買，準備找朋友一同使用，他否認開車前吸食毒品，但事故前1天曾吸毒。至於是否涉及毒駕，警方已採集林男的尿液送驗。