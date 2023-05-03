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影／新北男花5萬買毒品 不到30分鐘就遇警被查獲

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

37歲莊姓男子上周六（4月29日）才剛買完毒品不到30分鐘，返家途中遇新北保安大隊警員攔檢，莊男趁隙將不明物品往腳邊丟棄，這個動作恰巧被警員注意到，撿拾起來發現竟是毒品，詢後依違反毒品危害防制條例送辦。

上周六凌晨12時許，莊男剛買完毒品，開車行經新北市板橋時被警方攔檢，雖配合拿出證件受檢，但警員察覺他右手一直摸著口袋，接著以為警方沒注意到，將口袋一包粉紅色物品往腳邊丟棄，警方將該物品拾起檢視，赫然發現袋內是大量毒品。

警方表示，袋內有17包安非他命、2包海洛因、10包毒品咖啡包及毒品吸食器，莊男供稱才剛以5萬多元買下，但不到30分鐘就被查獲，詢後依法送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

男花5萬買毒品不到30分鐘就被查獲。記者李易昌／翻攝
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男花5萬買毒品不到30分鐘就被查獲。記者李易昌／翻攝
男花5萬買毒品不到30分鐘就被查獲。記者李易昌／翻攝
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男花5萬買毒品不到30分鐘就被查獲。記者李易昌／翻攝
男花5萬買毒品不到30分鐘就被查獲。記者李易昌／翻攝
男花5萬買毒品不到30分鐘就被查獲。記者李易昌／翻攝
男花5萬買毒品不到30分鐘就被查獲。記者李易昌／翻攝

毒品 粉紅色

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