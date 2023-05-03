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影／凶殘支解母親丟垃圾車 他要法官放他出去...減少少子化危機

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

朱姓男子弒母，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，警方查出朱殺害母親，他卻稱血跡是「殺大」留下，一審依殺直系血親尊親屬、遺棄屍體判無期徒刑。因羈押庭將屆，台灣高等法院裁定自5月1日起，延長2月。朱在庭訊時求交保，語出驚人地說他可以「減少少子化」問題，還說將他關在監所不是解決問題的方法。

上月19日訊問庭時，朱（28歲）稱自覺罪孽深重，應讓他出去幫忙減少少子化問題。記者詢問出獄如何減少「少子化」？他不知所云答「蓋房子可以增加好幾個人」。

朱姓男子父親早逝，他與母親（55歲）相依為命，朱有傷害前科。朱因遭母親安排入住康復之家，心生不滿，2021年9月5日晚間，趁母親向康復之家請假帶他回家時，拿菜刀砍殺母親脖子、手動脈，母親氣絕身亡。事發隔天，朱因使用砂輪機肢解母親屍體時傷了自己的手腳，到醫院就醫，院方評估要動手術，聯繫家人簽立同意書卻找不到朱母，通知朱的舅舅到醫院。

同年月7日上午，朱的舅舅到姊姊住處查看，發現客廳有大量鮮血，向警方報案；朱當時還在醫院，稱血跡是自己受傷造成，博取舅舅和警方信任，10日他卻逃院回家，找清潔公司清理現場。舅舅接獲醫院通知朱逃院，再次報案，當天到朱的住處將他強制就醫。

因朱母始終未出現，警方懷疑起朱，除派員到醫院戒護，調閱社區監視器卻發現朱母5日晚間返家後就沒出門，6日朱拖4包黑色垃圾袋至社區1樓垃圾子母車丟棄，垃圾已被載往焚化爐。警方研判朱弒母且分屍。鑑識人員在朱的住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，朱否認殺人，稱現場血跡是「殺大豬」所留下。

朱母曾在雜記裡寫道「我不敢與兒子住在一起，雖然我疼愛憐惜，他有殺我的想法，過去有種種惡劣行為，實際上我力氣比他小，無法對抗他的破壞行為。」證明被害人在案發前一面照料兒子，卻又擔憂暴力，情感、互動糾結。新竹地院認為朱手段凶殘且計畫性弒母，但因他罹患思覺失調症，判他無期徒刑。

朱的公設辯護人主張，朱已坦承犯行、無滅證可能，也沒可能逃亡，且朱希望與舅舅、阿姨、叔叔調解，處理財務問題，盼能交保。高院認為，朱犯罪嫌疑重大，又犯殺害直系血親尊親屬罪，為法定刑最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，將來判刑、量刑可能不輕，況朱在弒母後除毀棄屍體，更在自己受傷就醫後自醫院逃離，可見有逃亡、滅證可能，因此裁定延押2月。

朱姓男子將母親分屍、丟進社區垃圾子母車。台灣高等法院上月19日開庭，朱請求交保，稱自覺罪孽深重，希望能讓他參與國家建設「減少少子化」，並說將他關在監所不是解決問題的方法。資料照片。記者王宏舜／攝影
朱姓男子將母親分屍、丟進社區垃圾子母車。台灣高等法院上月19日開庭，朱請求交保，稱自覺罪孽深重，希望能讓他參與國家建設「減少少子化」，並說將他關在監所不是解決問題的方法。資料照片。記者王宏舜／攝影

少子化

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