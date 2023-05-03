內湖槍擊案槍手在逃 安排出海男無保請回 士檢提抗告

內湖槍擊案引發社會關注，槍手逃亡至東南亞，檢警帶回涉協助逃亡、藏匿的陳姓男子等11人，分別依藏匿人犯等罪嫌送辦。士林地檢署日前聲押陳男，但法院無保請回，士林地檢署認有共犯未到案，確有羈押以免勾串必要性，昨天提起抗告。

士林地檢署指出，全案尚有共犯未到案，且陳男涉嫌指使張姓涉案人安排搭船出海，前後說詞有矛盾，有串供及滅證之虞，為了避免陳男勾串，認有羈押必要性，提起抗告。

王姓被害人4月10日深夜，返回北市內湖區，停車後在康寧路遇槍手假扮外送員問路，遭連開15槍，其中2槍貫穿左小腿，送醫急救保住性命。

據悉，槍手開槍逃亡，製造6處斷點，加深檢警追緝難度，至少多達11人協助逃亡，顯然是「專業犯案」迄今犯案動機不明，11人查無黑幫註記，但涉案分工細膩，懷疑背後有黑幫教唆情事。

檢警調查，黃姓槍手作案後騎機車到南湖大橋彩虹和冰公園支線排水溝棄車，走題外道路到新北汐止區，搭計程車至三重轉乘客運到高雄，搭船至澎湖後，再搭漁船偷渡至東南亞。

檢警今年4月28、29日，在新莊、三重、土城及澎湖馬公拘提、通知協助黃姓槍手逃亡的11人，查扣35顆子彈及擦槍工具。

檢方拘提7名協助逃亡的犯嫌到案，其中60歲陳男指使50歲張男安排偷渡，49歲顏男則開漁船載往東南亞；黃姓槍手犯案前，67歲陳男在新北五股租鐵皮屋提供住宿，21歲劉男負責送餐點及物資，22歲李姓、27歲林姓男子案發後清理鐵皮屋。另26歲林男、27歲施姓、25歲黃姓男子涉提供汽、機車使用，列為證人。