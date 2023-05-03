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有詭！後車廂裝顯眼喇叭 老刑警靠1工具揪出巨量毒品
32歲黃姓藥頭將毒品藏在BMW轎車喇叭音箱內，利用豪車運送販毒，高雄市鹽埕分局獲報搜索，在黃男台南住處和車內查獲大批K他命、毒咖啡包等毒品，黃男否認販毒，但有藥腳指認，全案詢後依違反毒品危害防制罪嫌條例，將他移送台南地檢署偵辦。
鹽埕警方表示，日前接獲黃男在台南地區兜售大量毒品情資，與前鎮、鼓山分局及台南市警局第五分局組成專案小組，並報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，專案小組歷經多日偵蒐，本月1日持搜索票前往查緝。
警方先在黃男住處內，起獲疑似販毒所得的30萬元及少量毒品咖啡包，但數量、金額與情資不合，專案小組的資深刑警察覺毒品應藏身他處，進一步搜索黃男的BMW轎車，靠著一把螺絲起子，拆卸車輛夾層、後車廂喇叭後，再次查獲大量毒品。
警方指出，黃男轎車一共夾藏418包毒品咖啡包，毛重約1562公克，以及俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮4小包等證物，另12包K他命毛重約1200公克，數量不小。
據了解，黃嫌運送及販賣毒品時，都將毒品藏在轎車後車廂喇叭音箱內以規避查緝，只是員警出動時，隨身都會攜帶螺絲起子，而且黃男轎車的後車廂，放著明顯的低音喇叭，更讓警方起疑，一個小工具創下大功。
黃男否認販毒但有藥腳指證，警方違反毒品危害防制條例罪移送南檢偵辦，因相關事證都已查扣，檢察官複訊後予以交保。
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