內湖槍擊關鍵犯嫌無保請回 士檢不服提抗告

曾任電視台節目製作人的王姓男子在北市內湖區遭槍擊，警方逮捕陳姓犯嫌等11人。士檢複訊後聲押禁見陳男，士院將陳男無保請回。士檢認為陳男前後供詞有矛盾，昨天提起抗告。

士林地檢署主張，全案尚有多名犯嫌在逃未到案，而且陳男對藏匿共犯與協助逃亡路線前後說詞有矛盾，也與部分犯嫌供詞不符，為免勾串供及滅證之虞，有續查相關人員必要。

檢警專案小組偵辦內湖槍擊案，上月28、29日兵分多路於台北市、新北市、澎湖縣馬公市搜索，並查緝林、許、李、劉、陳姓犯嫌等11人到案。

檢警調查，包含陳男在內的11名犯嫌，涉協助槍手安排搭船、提供犯案前後藏匿處等，並非黑幫成員。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、入出國移民法、藏匿人犯等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

檢察官複訊後，認為陳男罪嫌重大，有勾串證之虞向士林地方法院聲押禁見陳男，其餘5名犯嫌諭令新台幣1萬元到5萬元不等金額交保，另外5名犯嫌請回。

士林地院認為，綜合卷證資料，足認陳男涉犯藏匿人犯及入出國移民法等罪嫌，但檢察官未具體指明陳男與何位共犯有勾串跡象，尚無羈押原因，裁定無保請回。士檢不服，提起抗告。本件抗告案，移由台灣高等法院受理。

曾任電視台節目製作人的51歲王姓男子，上月10日在台北市內湖區遭人開槍，左腿中槍。警方在案發現場採獲15顆彈殼，槍手則將犯案用機車棄至基隆河滅證。警方初判槍手已偷渡至東南亞，不排除幕後有黑幫涉入。