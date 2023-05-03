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八里槍擊案 槍手遭收押禁見

中央社／ 台北3日電

新北市八里日前發生槍擊案，1名槍手當街開槍，導致王姓男子腿部受傷。警方昨天逮捕涉嫌開槍的胡姓男子，士林地檢署複訊後向士林地院聲押禁見胡男，士院昨天深夜裁准羈押。

士林地方法院指出，依胡男供述、證人證述、監視錄影畫面、通訊軟體對話紀錄等，足認胡男涉犯恐嚇危害安全罪、未經許可持有槍彈、攜帶兇器竊盜等罪，罪嫌重大，有逃亡事實，而有羈押原因與必要，裁准羈押。

另外，警方循線逮捕涉嫌教唆開槍的張姓主嫌，士檢複訊後，認為張男罪嫌重大，有逃亡、滅證及勾串證之虞向士院聲押禁見張男；士院昨天將張男以新台幣5萬元交保，士檢研議是否抗告。

全案起於，新北市八里區某社區4月30日發生槍擊案，社區大門附近遭開2槍，王男腿部遭擊傷。案發後警方於現場採集到2枚彈殼、2顆未擊發子彈，於是調閱監視器畫面，掌握槍手犯案銀色車輛並展開追捕。

新北市蘆洲警分局1日宣布在淡水區某汽車旅館逮獲在逃的41歲張姓主嫌，並移送士林地檢署偵辦。警方2日上午8時許在台北捷運劍潭捷運站1號出口逮捕在逃的47歲胡姓槍手，並起獲作案用槍枝。

警方調查，張男、胡男犯案將作案車輛棄置在北投一帶，隨即分散逃逸；張男逃亡時刻意變裝，胡男則騎著偷來的機車於淡水、北投、內湖等地流竄。

警方調查，遭開槍的王男從事油漆工作，並無幫派背景，與張男熟識，張男疑因不滿王男積欠賭債2萬元，多次催討未果，才涉嫌教唆胡男開槍示警，詳細案情與動機待釐清。

淡水

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