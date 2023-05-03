八里槍擊案槍手涉非法持槍彈3罪 法官裁定羈押禁見
八里槍擊案槍手胡姓男子，疑遭男子張嘉祥教唆，朝積欠賭債2萬元的王姓油漆工開槍，子彈擦過王的大腿未釀憾事，胡男犯案後逃亡2天在劍潭捷運站遭逮送辦。士林地方法院裁定胡男羈押禁見。
士林地院指出，羈押庭法官5月2日深夜開庭訊問，認依胡男供述、證人證述、監視錄影畫面、通訊軟體對話紀錄等，足認胡男涉犯恐嚇危害安全、未經許可持有槍彈、攜帶凶器竊盜等罪嫌重大，且有逃亡事實，有羈押原因及必要，裁准羈押。
檢警調查，張、胡、王三人彼此認識，王疑似積欠張2萬元賭債，張、胡2人登門討債，王男仍不肯還錢；4月30日涉嫌由胡男當槍手持非法槍枝，朝王的大腿開2槍恐嚇，子彈擦過王的大腿，幸好無生命危險。
張、胡作案後逃亡，張入住新北淡水區某汽車旅館遭警方逮捕，檢察官複訊後聲押禁見，但法官裁定5萬元交保。胡男則在公園睡兩夜後，2日上午騎乘偷竊的機車到劍潭捷運站，準備進站逃亡時，在1號出口遭警方逮捕，並查獲無子彈的改造手槍。
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