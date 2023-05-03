新北八里槍案 槍手捷運站落網

八里槍擊案胡姓槍手昨天落網，警方依殺人未遂等罪移送，檢方訊後聲押禁見。記者林昭彰／攝影 新北市八里區王姓油漆工疑因賭債遭槍擊，警方前天逮捕開車主嫌張姓男子，昨天再查獲槍手四十七歲胡姓男子，起獲槍支。胡男坦承三人相識多年，因賭債撕破臉才開槍，被依槍砲、殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後聲押禁見。

警方調查，卅五歲王男和四十一歲張男、四十七歲胡男均有毒品前科、好賭。王男累積輸張約二萬元，屢被催討不還；胡男則認為王男瞧不起他，講話很不尊重。

案發前一天，張、胡二人到八里找王男討債不歡而散，決定教訓他，隔天上午由張開車載胡男去八里埋伏，王男近午走出社區門口被胡男連開二槍，左大腿內側擦傷。

警方查出，二嫌犯案後開車逃回北投，將車棄置，變裝分開逃逸，張男搭車到淡水藏匿於汽車旅館，前天凌晨落網，否認涉案，檢方聲押，法院裁定五萬元交保。

胡男則帶槍搭計程車或偷機車，在淡水、北投、內湖地區流竄，晚上睡公園過夜，昨天上午在捷運潭站被查獲，包包內起出作案改造手槍，沒有子彈。