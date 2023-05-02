快訊

郭台銘道歉盼能並肩作戰 韓國瑜晚間回應了

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

竹聯旭仁會高調辦春酒 會長「瘋狗偉」暴力討債被拘提

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫仁堂旭仁會今年3月「高調」辦春酒，會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今拘提陳等13人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪漏夜調查，預計明移送台北地檢署複訊。

刑事局掌握情資，旭仁會多在台北市信義、松山、南港區一帶活動，從事暴力討債，並經營當鋪及高利貸放款，38歲陳泉偉擔任會長。2020年5月深夜，陳與友人赴信義區一家KTV慶生，走出包廂要上廁所，在走道與人碰撞起衝突，遭對方持折疊刀刺傷頸部，雙方10多人爆發鬥毆

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會與天道盟太陽聯盟萬華分會，今年3月接連在北市「高調」辦春酒，明仁會找上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署認為幫派刻意壯勢，公然挑戰公權力，專案蒐報掃蕩。

竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局拘提陳等13人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪偵辦。記者李奕昕／攝影
竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局拘提陳等13人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪偵辦。記者李奕昕／攝影

明仁會 竹聯幫 春酒 鬥毆 幫派 恐嚇

延伸閱讀

影／拳擊冠軍被吸收…台中暴力討債集團「很會打」 6人全落網

刑事局重申：絕不會介入公司企業內部紛爭。

竹聯幫明仁會高調春酒 檢察總長指示調查局掃黑斬金流

去年自掏3萬買單 聞「春酒」孫協志秒變臉

相關新聞

竹聯幫旭仁會長涉組織犯罪等案 刑事局逮捕

黑幫日前陸續辦春酒壯勢惹議，警政署成立專案掃蕩。其中竹聯幫仁堂旭仁會陳姓會長因涉組織犯罪、恐嚇取財等案，檢警今天兵分多路...

八里槍擊案槍手公園睡2晚落網 檢方複訊後聲押禁見

八里槍擊案疑似為了2萬元債務開槍，主嫌張嘉祥涉嫌在今年4月30日教唆槍手胡男開槍，張先淡水某汽車旅館落網，經檢方複訊後聲...

影／撞死台中補習班女師傷1童 肇事男車上搜出大量毒品疑毒駕

台中市大里區昨天發生疑似毒駕肇事車禍，造成騎機車的賴姓補習班女老師送醫不治，搭她車的10歲陳姓國小男童也左腳骨折。警方稍...

八里槍擊案 檢警抓教唆開槍主嫌 法官裁定涉恐嚇罪5萬交保

新北八里槍擊案疑似為了2萬元債務開槍，主嫌張嘉祥涉嫌教唆槍手胡男開槍，昨在淡水某汽車旅館落網，士林地檢署檢察官複訊後聲押...

酒駕男安全帽置腳踏板被警攔 帽一掀底下1把金牛座手槍

新竹湖口警方日前在執行巡邏時，發現路上有名騎士沒戴安全帽，將其攔下才聞到濃濃酒味，不過騎士安全帽就放在腳踏板，連員警也不...

人算不如天算 計程車違停…女通緝犯遭警盤查落網

23歲徐姓毒品女通緝犯，因毒品案被判刑3年確定需入監服刑，未到案服刑遭南檢通緝。徐擔心騎機車外出遭警查獲通緝身分，平日搭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦