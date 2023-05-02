竹聯旭仁會高調辦春酒 會長「瘋狗偉」暴力討債被拘提
竹聯幫仁堂旭仁會今年3月「高調」辦春酒，會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今拘提陳等13人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪漏夜調查，預計明移送台北地檢署複訊。
刑事局掌握情資，旭仁會多在台北市信義、松山、南港區一帶活動，從事暴力討債，並經營當鋪及高利貸放款，38歲陳泉偉擔任會長。2020年5月深夜，陳與友人赴信義區一家KTV慶生，走出包廂要上廁所，在走道與人碰撞起衝突，遭對方持折疊刀刺傷頸部，雙方10多人爆發鬥毆。
竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會與天道盟太陽聯盟萬華分會，今年3月接連在北市「高調」辦春酒，明仁會找上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署認為幫派刻意壯勢，公然挑戰公權力，專案蒐報掃蕩。
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