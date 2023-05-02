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男疑毒駕撞死補教女師 台中地檢署今晚逮捕、聲押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大里區昨天發生疑似毒駕肇事車禍，造成騎機車的賴姓補習班女老師送醫不治，搭她車的10歲陳姓國小男童也左腳骨折。警方在肇事林男車上查獲一批毒品、現金10餘萬元，警詢後依過失致死等罪移送台中地檢署，檢方在今晚當庭逮捕後聲押。

台中地檢署表示，有關大里區毒駕過失致死案，林姓被告因毒品、公共危險、過失致死等案件，經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞，諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押。

經查，賴姓補習班女老師（45歲）昨天下午3時從立新國小接陳姓男童要去補習，要在益民路一段過馬路時，被對向林姓男子（24歲）駕駛的轎車撞上。賴女和陳童當場倒地，賴女送醫後因腦部受重創不治，陳童則受有骨折等傷。

警方發現，林男肇事後神情慌張，經清查身分，有多項前科，且身上還有10萬元現金，車內面紙盒還有k他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包，懷疑涉嫌毒駕，將採尿送驗。

林男辯稱，他從台北南下，毒品是前一天以10萬元購買，準備要去開趴使用，否認車禍前曾吸毒，但車禍前一天有。

台中市林姓男子在昨天開車撞死賴姓女子，台中地檢署今晚聲請羈押。圖／本報資料照
台中市林姓男子在昨天開車撞死賴姓女子，台中地檢署今晚聲請羈押。圖／本報資料照

毒品 毒駕

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