撞死補習班老師車上搜出毒品 台中男子遭聲押

台中市某補習班賴姓女老師昨天下午騎機車載陳姓男童要到補習班，途中遭林男開車撞死，警方在他的車上搜出大批毒品，檢方今天偵辦後，將林男依毒品等罪嫌，向法院聲請羈押。

台中地檢署今天告訴中央社記者，林姓男子涉及毒品、公共危險、過失致死等案件，經檢察官複訊後，認定罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞，諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押。

檢警查出，昨天下午3時47分，45歲賴女騎機車載10歲陳姓男童，沿大里區益民路一段機慢車道行駛欲穿越車道至對面，22歲林男駕駛自小客車沿益民路一段快車道往新仁路方向直行，雙方發生碰撞。

其中賴女送往大里仁愛醫院急救不治死亡，男童左腳骨折；經了解，賴女為一家補習班老師，當時到某國小載送男童要到補習班，不料途中發生意外。

警方到場時發現林男神色慌張，且身上帶有現金逾新台幣10萬元十分可疑，進一步追查林男前科及車行紀錄，並經同意搜索下，當場在車內面紙盒內發現大量毒品愷他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。

林男向警方表示，毒品是前1天購買，準備找朋友一同使用，他否認開車前吸食毒品，但事故前1天曾吸毒。至於是否涉及毒駕，警方已採集林男的尿液送驗。

警方全案訊後今天依過失致死罪、違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌，將林男移送台中地檢察署偵辦。