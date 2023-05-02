快訊

郭台銘道歉盼能並肩作戰 韓國瑜晚間回應了

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

撞死補習班老師車上搜出毒品 台中男子遭聲押

中央社／ 台中2日電

台中市某補習班賴姓女老師昨天下午騎機車載陳姓男童要到補習班，途中遭林男開車撞死，警方在他的車上搜出大批毒品，檢方今天偵辦後，將林男依毒品等罪嫌，向法院聲請羈押。

台中地檢署今天告訴中央社記者，林姓男子涉及毒品、公共危險、過失致死等案件，經檢察官複訊後，認定罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞，諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押。

檢警查出，昨天下午3時47分，45歲賴女騎機車載10歲陳姓男童，沿大里區益民路一段機慢車道行駛欲穿越車道至對面，22歲林男駕駛自小客車沿益民路一段快車道往新仁路方向直行，雙方發生碰撞。

其中賴女送往大里仁愛醫院急救不治死亡，男童左腳骨折；經了解，賴女為一家補習班老師，當時到某國小載送男童要到補習班，不料途中發生意外。

警方到場時發現林男神色慌張，且身上帶有現金逾新台幣10萬元十分可疑，進一步追查林男前科及車行紀錄，並經同意搜索下，當場在車內面紙盒內發現大量毒品愷他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。

林男向警方表示，毒品是前1天購買，準備找朋友一同使用，他否認開車前吸食毒品，但事故前1天曾吸毒。至於是否涉及毒駕，警方已採集林男的尿液送驗。

警方全案訊後今天依過失致死罪、違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌，將林男移送台中地檢察署偵辦。

毒品 補習

延伸閱讀

影／撞死台中補習班女師傷1童 肇事男車上搜出大量毒品疑毒駕

北巿2男消夜吃飽喝足駕車違停引警盤查 持毒被查獲

高雄男違停遇警 車內170包毒品擋不住曝了光

槍擊案效應 蘆洲警凌晨臨檢開發公司查獲毒品 2人函送裁罰

相關新聞

竹聯旭仁會高調辦春酒 會長「瘋狗偉」暴力討債被拘提

竹聯幫仁堂旭仁會今年3月「高調」辦春酒，會長「瘋狗偉」陳泉偉涉暴力討債，刑事局偵二大隊第三隊長期蒐證，今拘提陳等13人依...

男疑毒駕撞死補教女師 台中地檢署今晚逮捕、聲押

台中市大里區昨天發生疑似毒駕肇事車禍，造成騎機車的賴姓補習班女老師送醫不治，搭她車的10歲陳姓國小男童也左腳骨折。警方在...

八里槍擊案槍手公園睡2晚落網 檢方複訊後聲押禁見

八里槍擊案疑似為了2萬元債務開槍，主嫌張嘉祥涉嫌在今年4月30日教唆槍手胡男開槍，張先淡水某汽車旅館落網，經檢方複訊後聲...

影／撞死台中補習班女師傷1童 肇事男車上搜出大量毒品疑毒駕

台中市大里區昨天發生疑似毒駕肇事車禍，造成騎機車的賴姓補習班女老師送醫不治，搭她車的10歲陳姓國小男童也左腳骨折。警方稍...

八里槍擊案 檢警抓教唆開槍主嫌 法官裁定涉恐嚇罪5萬交保

新北八里槍擊案疑似為了2萬元債務開槍，主嫌張嘉祥涉嫌教唆槍手胡男開槍，昨在淡水某汽車旅館落網，士林地檢署檢察官複訊後聲押...

酒駕男安全帽置腳踏板被警攔 帽一掀底下1把金牛座手槍

新竹湖口警方日前在執行巡邏時，發現路上有名騎士沒戴安全帽，將其攔下才聞到濃濃酒味，不過騎士安全帽就放在腳踏板，連員警也不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦