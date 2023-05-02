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八里槍擊案槍手公園睡2晚落網 檢方複訊後聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

八里槍擊案疑似為了2萬元債務開槍，主嫌張嘉祥涉嫌在今年4月30日教唆槍手胡男開槍，張先淡水某汽車旅館落網，經檢方複訊後聲押，法院裁定5萬元交保。胡男在公園睡2夜，今在劍潭捷運站落網，士林地檢署檢察官複訊後，向法院聲押禁見。

士林地檢署今晚指出，經檢察官訊問後，認被告胡男涉槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項「未經許可持有槍枝」、第12條第4項「未經許可持有子彈」，及恐嚇、加重竊盜罪，犯罪嫌疑重大，所犯係重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

全案起源於，有毒品前科的35歲王姓油漆工，4月30日在住家社區門口，遭槍手連開2槍，幸好子彈擦過大腿內側，保重性命，王經警方追問下才坦承，自己與人有2萬元賭債糾紛，懷疑因欠錢結怨被開槍。

檢警掌握，槍手胡男案後2晚睡在公園，在淡水、北夠、內湖流竄，今天上午胡男涉嫌騎乘偷竊的機車到劍潭捷運站，準備進站搭捷運逃亡，在1出口遭警方壓制逮捕，搜出無子彈改造手槍，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送士檢。

胡姓槍手今夜遭檢方聲押禁見。記者林昭彰／翻攝
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捷運 淡水

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