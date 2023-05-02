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影／撞死台中補習班女師傷1童 肇事男車上搜出大量毒品疑毒駕

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區昨天發生疑似毒駕肇事車禍，造成騎機車的賴姓補習班女老師送醫不治，搭她車的10歲陳姓國小男童也左腳骨折。警方稍後在肇事的林姓男子車上查獲毒品一批和現金10餘萬元，偵訊後依過失致死罪、違反毒品危害防制條例，以及公共危險等罪嫌移送法辦。

據了解，賴姓補習班女老師（45歲）昨天下午3時從立新國小接了陳姓男童要去補習，沒想到已抵達益民路一段，眼看只要過了馬路就抵達補習班。未料就在橫越馬路時，被對向林姓男子（24歲）駕駛的轎車撞上。賴女和陳童當場倒地，賴女送醫後因腦部受重創不治，陳童則受有骨折等傷。

據了解，林姓駕駛肇事後神色慌張，因身上帶有現金10餘萬元，加上被查出有多項前科，引起警方懷疑。經同意搜索，警方在車上的面紙盒內，查獲毒品K他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。

林姓男子偵訊時說，他從台北南下，毒品是前一天以10萬元購買，準備要去開趴使用。他否認車禍前曾吸毒，但車禍前一天曾吸。至於是否屬毒駕，警方已採尿，將進一步送鑑定判別。

警方說，該處是黃色虛線，只要注意前後來車即可左轉。林姓駕駛則說，行經當地時，有看到賴姓女老師的機車從對向而來並要轉彎，原以為她會讓，沒想到會撞上。警方說，實際肇事責任尚待車禍鑑定進一步釐清。

警方在林姓駕駛車上的面紙盒內，查獲毒品K他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。圖／民眾提供
警方在林姓駕駛車上的面紙盒內，查獲毒品K他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。圖／民眾提供
賴姓補習班女老師眼看只要過了馬路就抵達補習班，未料在路上被轎車撞上。圖／民眾提供
賴姓補習班女老師眼看只要過了馬路就抵達補習班，未料在路上被轎車撞上。圖／民眾提供
警方在林姓駕駛車上的面紙盒內，查獲毒品K他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。圖／民眾提供
警方在林姓駕駛車上的面紙盒內，查獲毒品K他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包。圖／民眾提供
賴姓補習班女老師的機車在路上被轎車撞上。圖／民眾提供
賴姓補習班女老師的機車在路上被轎車撞上。圖／民眾提供

毒品 車禍

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