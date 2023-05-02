八里槍擊案 檢警抓教唆開槍主嫌 法官裁定涉恐嚇罪5萬交保

新北八里槍擊案疑似為了2萬元債務開槍，主嫌張嘉祥涉嫌教唆槍手胡男開槍，昨在淡水某汽車旅館落網，士林地檢署檢察官複訊後聲押禁見，士林地方法院今開庭，認定張男涉犯恐嚇罪，裁定5萬元交保。

檢察官複訊後，認為張涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、藏匿人犯等，涉犯重罪且有逃亡、滅證，向法院聲押禁。

士林地院指出，依檢方提出現有證據，難認張男和胡男案發前有持有槍彈犯意聯絡，難認他罪嫌最大，但依共犯及證人證述、監視錄影畫面、通訊軟體對話紀錄等，足認「張涉犯恐嚇危害安全罪，罪嫌重大」，但無羈押必要，諭知5萬元交保。

全案起源於，有毒品前科的35歲王姓油漆工，4月30日在住家社區門口，遭槍手連開2槍，幸好子彈擦過大腿內側，保重性命，王經警方追問下才坦承，自己與人有2萬元賭債糾紛，懷疑因欠錢結怨被開槍。

檢警查出，41歲張嘉祥疑為債主，涉嫌指示47歲胡姓槍手作案，2人與王男均認識，張開車載著胡男向王男開槍，共乘逃離現場，棄車在北市北投承德路七段，走在大度路街頭，各自變壯逃逸；張5月1日凌晨1時許在淡水汽車旅館落網，初步否認犯行。