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酒駕男安全帽置腳踏板被警攔 帽一掀底下1把金牛座手槍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹湖口警方日前在執行巡邏時，發現路上有名騎士沒戴安全帽，將其攔下才聞到濃濃酒味，不過騎士安全帽就放在腳踏板，連員警也不理解幹嘛不戴起來就好，沒想到卻意外瞥見帽子下有東西在閃閃發亮，一掀開竟是把「巴西金牛座」改造手槍，騎士當場就被帶回警局偵辦。

事發在上月28日深夜11時許，新湖警分局湖口派出所的員警在路上發現余姓男子沒戴安全帽騎車逛大街，後座還載著人，馬上就把他攔下盤查，沒想到才一接近，就聞到余姓男子身上濃濃酒味，沒想到余姓男子也不閃避，大方承認喝了酒，一經酒測酒精濃度達每公升0.25毫克。

就在員警告知余姓男子這樣涉犯刑法公共危險罪嫌現行犯要給予逮捕時，因為看到余男將安全帽放在腳踏板上卻不戴，員警多問了一句「幹嘛不戴帽子」，卻見余男心裡有鬼，死死用腳踩著安全帽，卻沒想到帽子底下的手槍受閃出金黃色的金屬光芒，讓警員立刻察覺不尋常，要求余男把帽子掀開。

果然在安全帽底下發現1把仿「巴西金牛座」改造手槍及彈匣，而且彈匣內還已經裝填11顆子彈，立刻就將余男及乘客通通押回派出所詢問手槍究竟從何而來；余男辯稱是幫朋友代保管該把槍枝，但朋友一直未出面拿取，且近日遭人恐嚇便隨時攜帶防身，又因騎機車無地方藏放，才置放在機車踏板上的安全帽內。

新湖警方警詢後將余男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法公共危險罪移送地檢署偵辦人，同時將向上追查槍支來源，不過也佩服余男弄巧成拙，反倒讓警方能及時打擊槍支犯罪、阻絕黑槍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方發現這是把改造的「巴西金牛座」，彈匣內還裝有11發子彈。記者巫鴻瑋／翻攝
警方發現這是把改造的「巴西金牛座」，彈匣內還裝有11發子彈。記者巫鴻瑋／翻攝
酒駕男將金色手槍放在腳踏板，立刻就被員警查獲。記者巫鴻瑋／翻攝
酒駕男將金色手槍放在腳踏板，立刻就被員警查獲。記者巫鴻瑋／翻攝

酒精

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