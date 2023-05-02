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人算不如天算 計程車違停…女通緝犯遭警盤查落網
23歲徐姓毒品女通緝犯，因毒品案被判刑3年確定需入監服刑，未到案服刑遭南檢通緝。徐擔心騎機車外出遭警查獲通緝身分，平日搭計程車代步，昨天她搭計程車到台南市安南區安中路訪友，計程車違停，徐姓女子見警員上前取締，側身意圖躲避形跡可疑，毒品通緝犯身分曝光，警詢後解送南檢歸案。
台南市警三分局安南派出所員警昨天上午9點多執行巡邏勤務時，在安南區安中路段超商簽巡期間，見一輛計程車違停，上前盤查。
乘客徐姓女子見警前來，立即閃避眼神，側身意圖躲避，並急忙付錢下車。副所長王智能見狀，更覺得徐女形跡可疑，立即上前盤查。徐女因毒品案需入監服刑執行3年，台南地檢署今年4月25日發布通緝。
據了解，徐女也知道自己被南檢通緝，深怕通緝身分被警方查獲，平時外出都不敢像平日騎機車外出，改以搭乘計呈車代步，但「人算不如天算」，卻因計程車違停遭警盤檢後破功。
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