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北巿2男消夜吃飽喝足駕車違停引警盤查 持毒被查獲

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子與工地同事王姓男子近日相約喝酒吃消夜，駕車違停在店家前人行道，員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。

據悉，32歲吳男曾涉毒品案，平時與28歲王男在工地工作，2人4月23日凌晨相約吃消夜，吳男駕駛汽車載送王男到中山區吉林路上一家熱炒店吃胡椒蝦、喝啤酒，因吳男將車輛違停在人行道上，引來巡警盤查。

中山分局長春路派出所員警清晨6時許巡邏時，見吳男車輛違停，上前盤查，正好遇上吳男、王男吃飽喝足、步出店家，盤查過程中，員警眼尖發現吳男隨身包包中有不明咖啡包，吳男自知難逃法網，交付員警，現場初驗該咖啡包呈毒品卡西酮陽性反應。

員警進一步清查，又在王男背包中發現沾有毒品安非他命粉末殘渣等吸食器、玻璃球、分裝勺、塑膠軟管及1包不明結晶體，現場初驗呈毒品安非他命陽性反應，兩人雙雙被捕送辦。

2人被逮後坦承持毒，但對於毒品來源交代不清，1人聲稱是幾天前上酒店時呼叫「小蜜蜂」送進包廂時留下的，1人則說是許久之前從不知名朋友身上得來的。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例將2人移送法辦，持續追查毒品來源；另呼籲，毒品危害健康甚鉅，民眾切勿以身試法，警方持續打擊不法，若民眾發現可疑或不法情事，應立刻向警方舉報，共同維護社會治安。

員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品，當場將2人逮捕送辦。記者李隆揆／翻攝
吳姓男子與工地同事王姓男子近日相約喝酒吃消夜，駕車違停在店家前人行道，員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品。記者李隆揆／翻攝
吳姓男子與工地同事王姓男子近日相約喝酒吃消夜，駕車違停在店家前人行道，員警盤查時發現2人身上帶有毒品咖啡包、安非他命等違禁品。記者李隆揆／翻攝

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