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男傳訊「想在頭上開一管」 還拍持槍恐嚇影片遭判拘40日

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

彭姓男子與黃姓前女友有感情糾紛，並遷怒黃的陳姓前男友，先以「冰棒」通訊軟體傳訊「我很想往你頭上開一管」給陳，又打電話恐嚇，讓陳不堪其擾將其封鎖，黃不死心，又再IG通訊軟體發布自己持有手槍的影片，請友人轉傳給陳，這次陳不忍了直接報警。警方在彭住處搜索到一把空氣手槍；新竹地院審理終結，彭被依恐嚇危害安全罪判拘役40日，易科罰金4萬元。

判決書指出，彭去年6月19日晚間自黃女得知陳男的手機號碼，便以ZENLY「冰棒」通訊軟體傳訊給陳，稱「我很想往你頭上開一管」、「台中人，約你家樓下，不敢下來講」，之後又打電話恐嚇對方「出來喬，想要一管給你」，陳不堪其擾，將彭封鎖。

不料，彭男無法聯絡到陳男，竟在新竹縣竹東鎮住處自拍持槍影片並上傳IG通訊軟體，並請另名友人將影片轉傳給陳，這次陳不忍了，直接報警，員警去年7月25日前往彭住處，當場查扣空氣手槍1把、鋼瓶3支、鋼珠彈1包、手機1支，吸食器2、研磨器1個、磅秤1各、大麻8包（重60.75公克），彭涉嫌施用、持有毒品部分另案偵辦。

法官認為，彭男素行尚佳，遇事不用理性溝通解決，竟恐嚇陳，造成對方心生畏懼，顯見守法意識薄弱，考量彭犯後坦承犯行，態度尚可，不過因賠償金額及條件無法取得共識，未能和陳和解，審酌依恐嚇危害安全罪判拘役40日，易科罰金4萬元。

法官認為，彭男遇事不用理性溝通解決，竟恐嚇陳，造成對方心生畏懼，顯見守法意識薄弱，審酌依恐嚇危害安全罪判拘役40日，易科罰金4萬元。示意圖／報系資料照
法官認為，彭男遇事不用理性溝通解決，竟恐嚇陳，造成對方心生畏懼，顯見守法意識薄弱，審酌依恐嚇危害安全罪判拘役40日，易科罰金4萬元。示意圖／報系資料照

恐嚇 新竹

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