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500元賣毒給好友又報警舉報 毒蟲迴力鏢射到自己被重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄許姓男子和鄭姓男子約在汽車旅館開毒趴，兩人卻爆發爭吵，許男離開後報警舉報旅館有人吸毒，警方到場後扣到一包毒咖啡殘渣袋，並逮到鄭男，鄭男咬出是許男以500元價格賣給他，毒咖啡包被驗出三級毒品反應，高雄地院審理後，認定許男販毒，依販賣三級毒品罪重判7年2月。

判決指出，2021年7月6日早上10時許，許男、鄭男和另一名莊姓男子在鳳山區某間汽車旅館開趴，鄭男見許男身上帶有毒咖啡包，於是開口跟許男要了1包使用。

但當天開趴時，許男不滿鄭男曾把他女友押在汽車旅館，離開摩鐵房間後，跑到警局報案「有人在摩鐵吸毒」，鳳山警分局獲報後，當天下午1時許派員前往訪查，當場逮到還在房內的鄭男及莊男，桌上還扣到1包已開封的毒咖啡包。

經過採檢，毒咖啡包含有三級毒品Mephedrone成分。警方詢問鄭男毒品來源，鄭反咬出是花了500元價格跟許男買來喝，檢方調查後，認為許男涉嫌販賣三級毒品，偵結後將他起訴。

高雄地院審理時，許男喊冤，稱他沒有賣毒咖啡給鄭男，當時是他泡咖啡包讓大家一起喝，「我沒有收錢，我是請他喝」。

但法官發現，許男在檢警調查時，曾坦承鄭男有掏出500元給許男，許再拿出毒咖啡包給鄭男使用；另外，鄭男在警詢時，也坦承花了500元跟許男購入毒咖啡。

法官認為，許男雖在審理期間沒有到庭，但他在警詢筆錄時都能連續陳述案情，且警詢時間接近案發時間點，記憶清晰，所受外界影響低，警詢筆錄具有證據能力。

法官綜合相關事證，認定許男以500元價格出售毒咖啡包給鄭男，今依販賣三級毒品罪，判許男7年2月徒刑，500元犯罪所得沒收。可上訴。

毒咖啡包示意。本報資料照片
毒咖啡包示意。本報資料照片

咖啡 毒品 汽車旅館

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