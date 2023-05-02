影／拳擊冠軍被吸收…台中暴力討債集團「很會打」 6人全落網

台中市林姓男子籌組暴力討債組織，找來曾是彰化縣某高中拳擊隊的蕭姓男子擔任共犯。蕭曾在2012年總統盃拳擊錦標賽拿下冠軍，但因缺錢花用，遭林男吸收，從事不法，台中市刑大去年收網抓人，帶回林等6人，台中地檢署今偵結，依妨害自由、毒品等罪嫌起訴。

台中市刑大偵六隊在去年3、4月間獲報，林姓男子（40歲）素行不良，從國中時期即從事不法，前科累累，近年來已被台中市第四、第六、大雅、市刑大等單位抓過，但仍持續從事不法，涉嫌籌組暴力討債團，向債務人討債。

警方掌握有2名被害人遭林男暴力討債，其中一人遭棍棒被毆打成傷，另一名被害人則是經營生意的店家，但遭林男等人張貼「欠錢不還」的海報，甚至不讓客人入店消費。

市刑大蒐證，林男等人以「債務協商管理公司」，佯稱受債權人委託合法討債，但實際上從事不法，全案在去年7月間收網，帶回林等涉案6人。

經查，林男都挑選身材壯碩的男子擔任共犯，其中蕭姓男子（84歲）曾是彰化縣某高中拳擊校隊的成員，在2012年的總統盃拳擊錦標賽，獲得第七量級第一名的成績，林男落網後，甚至誇口「他很會打，曾是國手」。

全案查扣空白本票、棍棒、帳本、手機、毒品咖啡包35包（重172.5公克）、塑膠棒1支、高爾夫球桿等贓證物，依妨害自由、恐嚇取財、毒品等罪，移送台中地檢署，檢方訊後命林等人以3萬至6萬元不等金額交保，全案在今天偵結起訴。