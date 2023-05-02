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最新！八里槍擊案槍手落網 在北捷劍潭站遭壓制人槍俱獲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區前天上午因債務糾紛引發的槍擊案，經警方擴大追查後鎖定2名嫌犯，昨天凌晨先在淡水汽車旅館查獲41歲張姓主嫌，檢察官訊後深夜聲請羈押，專案小組今天上午8時11分又在台北市士林區劍潭捷運站1號出口，逮捕到47歲胡姓槍手，人槍俱獲，全案宣告偵破。

新北市蘆洲警分局偵辦4月30日發生在八里區的槍擊案，鎖定2名嫌犯展開追捕，昨天凌晨到淡水區某汽車旅館逮捕涉嫌教唆槍手開槍的張姓主嫌，雖然他矢口否認涉案，警方傍晚仍依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署，檢方訊問至深夜向法院聲請羈押禁見。

檢察官開庭偵訊張姓主嫌之後，認為他涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，未經許可持有槍枝和子彈，同時涉嫌恐嚇罪、藏匿犯人使之隱避罪，所犯重罪、嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

涉嫌八里槍擊案的2名嫌犯，張姓主嫌（右）昨天落網被檢方聲押，胡姓槍手（左）今天上午已被逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
涉嫌八里槍擊案的2名嫌犯，張姓主嫌（右）昨天落網被檢方聲押，胡姓槍手（左）今天上午已被逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕。記者林昭彰／翻攝
八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕。記者林昭彰／翻攝
八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕。記者林昭彰／翻攝
八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕。記者林昭彰／翻攝
八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕，人槍俱獲。記者林昭彰／翻攝
八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕，人槍俱獲。記者林昭彰／翻攝

淡水 汽車旅館

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