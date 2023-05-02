最新！八里槍擊案槍手落網 在北捷劍潭站遭壓制人槍俱獲

新北市八里區前天上午因債務糾紛引發的槍擊案，經警方擴大追查後鎖定2名嫌犯，昨天凌晨先在淡水某汽車旅館查獲41歲張姓主嫌，檢察官訊後深夜聲請羈押，專案小組今天上午8時11分又在台北市士林區劍潭捷運站1號出口，逮捕到47歲胡姓槍手，人槍俱獲，全案宣告偵破。

新北市蘆洲警分局偵辦4月30日發生在八里區的槍擊案，鎖定2名嫌犯展開追捕，昨天凌晨到淡水區某汽車旅館逮捕涉嫌教唆槍手開槍的張姓主嫌，雖然他矢口否認涉案，警方傍晚仍依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署，檢方訊問至深夜向法院聲請羈押禁見。