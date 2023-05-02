聽新聞
test
0:00 / 0:00
最新！八里槍擊案槍手落網 在北捷劍潭站遭壓制人槍俱獲
新北市八里區前天上午因債務糾紛引發的槍擊案，經警方擴大追查後鎖定2名嫌犯，昨天凌晨先在淡水某汽車旅館查獲41歲張姓主嫌，檢察官訊後深夜聲請羈押，專案小組今天上午8時11分又在台北市士林區劍潭捷運站1號出口，逮捕到47歲胡姓槍手，人槍俱獲，全案宣告偵破。
新北市蘆洲警分局偵辦4月30日發生在八里區的槍擊案，鎖定2名嫌犯展開追捕，昨天凌晨到淡水區某汽車旅館逮捕涉嫌教唆槍手開槍的張姓主嫌，雖然他矢口否認涉案，警方傍晚仍依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署，檢方訊問至深夜向法院聲請羈押禁見。
檢察官開庭偵訊張姓主嫌之後，認為他涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，未經許可持有槍枝和子彈，同時涉嫌恐嚇罪、藏匿犯人使之隱避罪，所犯重罪、嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言