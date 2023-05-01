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台中少輔大戲「忘憂望優」登場 5月起全市巡演15場

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市少輔會戲劇志工5月將展開15場巡演，上月底先在行政院中部辦公室成果發表。圖／台中市少年隊提供
台中市少輔會戲劇志工5月將展開15場巡演，上月底先在行政院中部辦公室成果發表。圖／台中市少年隊提供

台中市少輔會戲劇志工隊利用戲劇巡演的方式，在社區、高中職校演出，宣導犯罪預防等主題，今年大戲「青春向前行、忘憂望優」，上月底已在行政院中部辦公室舉辦成果發表，5月起會先在沙鹿等地的學校巡演15場，服務鄉里。

台中市警局少年隊表示，少輔會戲劇志工從2018年成立，迄今邁入第五個年頭，戲劇志工是生活化的戲劇演出，以更輕鬆方式將法律常識深植人心，成立迄今，廣受學校及社區好評，另外也可透過志工一次次的培訓，增加戲劇志工凝聚力、向心力，在演出過程中獲得成就感，志工隊也從剛成立的10餘人，一直成長到今年的33人。

少年隊指出，今年大戲「青春向前行、忘憂望優」，以「青少年家庭關係」、「網路交友」、「竊盜」、「毒品」及「詐欺」等議題為主，從今年3月開始，在每周周末，由大開劇團老師進行戲劇基礎、進階訓練、肢體、口語表達及演出技巧等，累計投入131人次，604小時，過程中風雨無阻、排除困難與挫折完成訓練，志工奉獻、付出精神，值得外界肯定。

少年隊表示，少輔會戲劇志工為展顯成果，也為校園巡迴宣傳暖身，先在上月28日晚間7時許，在行政院中部辦公室禮堂舉辦成果發表會，南屯區三義里長陳惠鈴，也帶領社區居民參與替戲劇志工支持、鼓勵。  

此次少輔會的戲劇，從5月開始，將先在沙鹿、南區、大里等地的高中職學校，辦理15場的巡演，未來也會陸續安排巡演到其他區域的學校與社區。

台中市少輔會戲劇志工5月將展開15場巡演，上月底先在行政院中部辦公室成果發表。圖／台中市少年隊提供
台中市少輔會戲劇志工5月將展開15場巡演，上月底先在行政院中部辦公室成果發表。圖／台中市少年隊提供

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