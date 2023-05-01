影／萬華男違停持毒「後車廂大開」急踩油門逃 警狂追掏槍逮人

詹姓男子日前將車輛違停路邊，遭巡邏員警盯上，由於他車上藏有違禁品心虛怕被逮，先假裝配合，後卻不顧後車廂沒關就強行離去。警方鳴笛緊追，不到一分鐘就追上，下車時直接掏槍大喊「趴下」，順利逮捕他。警方在車上搜出毒品海洛英、安非他命等罪證，詢後全案依法送辦。

萬華分局華江派出所上月16日下午2點半，巡邏經行艋舺大道與西藏路口，看見一輛轎車違停路邊，上前盤查，駕駛詹男（39歲）供稱「我牙齒痛，我在這邊停著」，警方認定怪異，詢問是否有相關證件，查證身分。

詹男神情緊張，警方詢問是否有相關違禁品，查看車內時，發現駕駛座下方、車門旁疑似有毒品用具，經同意下檢視，詹男當下辯稱「牙齦發炎化膿，才使用針頭來抽取膿液」，不過警方不採信，以毒品檢測劑初步檢驗。

沒想到還在等待檢測結果，詹男疑因心虛，手突然放在方向盤上，警問「你在幹嘛」，詹回「我要停到旁邊一點」，下一秒詹男不顧後車廂都還沒關，急踩油門逃逸。

員警立刻跳回警車鳴笛緊追，同時呼叫支援，所幸不到一分鐘，就追上被停等紅燈所困的詹男轎車，員警掏槍上前，大喝「下車！趴著」，順利上銬逮捕。