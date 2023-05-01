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600萬買凶轟咖啡商4槍 罹癌槍手判無期 主嫌逃杜拜

聯合報／ 記者王宏舜蔣永佑／台北即時報導

何姓咖啡商2021年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方調查是天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟會長張景欽找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群行凶，檢方依殺人罪起訴黃、張、陳3人，許逃亡遭通緝中。台北地方法院今判黃、張無期徒刑，褫奪公權終身，陳遭處6年徒刑。

檢警調查指出，曾因偽禁減肥藥被查緝的何姓咖啡商，平時與許杜群互有往來，許懷疑何洩漏毒品情資，花600萬元買凶殺人，自己在案發前即潛逃杜拜。

台北地院開庭時，僅黃泳群坦承犯行，並說「我知道的我一定都會講」，並說自己罹患肝癌，也有癲癇。

檢警調查，張景欽曾是華山會成員，回高雄另成立至尊盟尊合會，平日放款維生；陳憲民是張的小弟，與黃泳群是兒時玩伴。許杜群幕後主使，案發前出國以衛星電話遙控指揮，由張在國內掌控犯案過程與安排逃亡路線。死者因具製毒化學知識，生前與華山會有製毒技術研究互動，被懷疑擔任「線民」洩漏毒品重要資訊，華山會受到重大損失，許杜群決定報復，找張景欽物色槍手；陳知道黃有賭債壓力，介紹給張景欽，雙方談妥由黃狙殺何。

張景欽向黃保證，槍擊後可分得400萬元，會協助逃亡，安家費由陳交給黃家屬；許杜群還遙控指導黃要準備3套衣物，製造2個斷點，犯案後手槍放在小手提袋鞋孔內。黃作案前向大嫂表示「做一件大事」，要她事後跟陳拿200萬安家費。

2021年11月22日上午，黃泳群抵達何的新店住處附近，用手機拍照給許杜群確認身分，何載小孩上學返家後，黃上前高喊「小何，這筆錢該怎麼處理」，旋即朝何男頭頸胸連開4槍。

槍手黃泳群一審遭處無期徒刑。本報資料照片
槍手黃泳群一審遭處無期徒刑。本報資料照片

毒品 殺人 咖啡

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