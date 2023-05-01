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影／為討2萬！八里槍擊案駕駛落網矢口否認 警控：你就是主嫌

影／為討2萬！八里槍擊案駕駛落網矢口否認 警控：你就是主嫌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局偵辦昨天發生在八里區的槍擊案，鎖定2名嫌犯積極追捕，今天凌晨在淡水區某汽車旅館逮捕負責開車載槍手去現場的張嫌，雖然他矢口否認涉案，但警方查出他就是教唆開槍的主嫌，而槍手仍在逃。

昨天上午11時許，有毒品前科的王姓油漆工在住家社區門口遭伏擊連開2槍，幸運只有大腿被子彈擦傷，他在案發之後避重就輕不願說明細節，被再三追問才坦承和人有賭債糾紛，因欠錢結怨，疑似因此被開槍，且他也認識槍手，但欠多少金額仍不願透露。

專案小組調閱監視器擴大追查，鎖定2名嫌犯開槍後共乘1輛轎車逃離，報請士林地檢署核發拘票積極追緝。員警昨天下午已在北市北投區承德路七段找到被棄置的犯案車輛，還發現2名嫌犯出現在附近大度路街頭，稍後2人各自變裝分頭逃逸。

警方今天凌晨1時許，循線到淡水區八勢一街逮捕藏匿在汽車旅館的41歲張姓男子，雖然他矢口否認涉嫌槍擊，但警方查出他就是主嫌，因不滿被害人積欠2萬元賭債，屢次催討都不還，故教唆槍手開槍。

張嫌警詢後依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署，警方持續追緝在逃槍手及犯案槍枝。

張嫌被依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
張嫌被依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
２嫌犯案後分頭逃亡，張姓主嫌先變裝再到淡水區的汽車旅館藏匿，過程都被警方掌握。記者林昭彰／翻攝
２嫌犯案後分頭逃亡，張姓主嫌先變裝再到淡水區的汽車旅館藏匿，過程都被警方掌握。記者林昭彰／翻攝
涉嫌八里槍擊案的2名嫌犯，昨天下午出現在北市北投區街頭，2人身分、容貌早已被警方鎖定，開車的張嫌（右）今天落網，槍手（左）仍在逃。記者林昭彰／翻攝
涉嫌八里槍擊案的2名嫌犯，昨天下午出現在北市北投區街頭，2人身分、容貌早已被警方鎖定，開車的張嫌（右）今天落網，槍手（左）仍在逃。記者林昭彰／翻攝

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