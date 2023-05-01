網路交友「見面要先買點數？」純情女收到血腥照恫嚇 險被騙1萬元

台南市24歲黃姓女子在網路交友社交平台軟體認識男網友，兩人互加LINE後相談甚歡，昨晚相約某藥妝店見面，對方要求她到超商購買1萬元的遊戲點數，黃女正在猶豫，還收到砍人血腥照片，巡邏員警恰巧遇見上前詢問，保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局民權派出所警員盧永耀、李曉薇，昨晚間6點多執行巡邏勤務，在中西區成功路某藥妝店前發現黃姓女子神情緊張、焦慮不安，員警主動上前關心。

原來24歲黃姓女子4月初時在在網路通訊軟體社交平台認識男網友，對方自稱是香港來台灣唸書，兩人後續加LINE好友聊天交談甚歡，相約昨晚6點在成功路某藥妝店見面。

男網友竟突然表示說，第一次見面須付保證金，並指示黃女須購買1萬元點數後才能見面，隨後便傳了幾張砍人的血腥照片給她，還揚言要對她家人不利照片中傷者腹部被刀子刺殺出很深的傷口，滿身鮮血的恫嚇畫面，讓黃女心生恐懼，黃女正欲到超商購買1萬元遊戲點數時，所幸遇警主動上前關心。