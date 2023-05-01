聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路交友「見面要先買點數？」純情女收到血腥照恫嚇 險被騙1萬元
台南市24歲黃姓女子在網路交友社交平台軟體認識男網友，兩人互加LINE後相談甚歡，昨晚相約某藥妝店見面，對方要求她到超商購買1萬元的遊戲點數，黃女正在猶豫，還收到砍人血腥照片，巡邏員警恰巧遇見上前詢問，保住她辛苦積蓄。
台南市警二分局民權派出所警員盧永耀、李曉薇，昨晚間6點多執行巡邏勤務，在中西區成功路某藥妝店前發現黃姓女子神情緊張、焦慮不安，員警主動上前關心。
原來24歲黃姓女子4月初時在在網路通訊軟體社交平台認識男網友，對方自稱是香港來台灣唸書，兩人後續加LINE好友聊天交談甚歡，相約昨晚6點在成功路某藥妝店見面。
男網友竟突然表示說，第一次見面須付保證金，並指示黃女須購買1萬元點數後才能見面，隨後便傳了幾張砍人的血腥照片給她，還揚言要對她家人不利照片中傷者腹部被刀子刺殺出很深的傷口，滿身鮮血的恫嚇畫面，讓黃女心生恐懼，黃女正欲到超商購買1萬元遊戲點數時，所幸遇警主動上前關心。
盧永耀、李曉薇告知黃女，這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數；如被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。黃女恍然大悟，打消購買點數念頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言