欠賭債被開槍！八里槍擊案今凌晨逮捕開車駕駛 槍手仍在逃

新北市八里區昨天發生槍擊，有毒品前科的王姓油漆工坦承因積欠賭債，在住家社區門口遭伏擊，但槍手的槍法太差，連開兩槍都失手，倉皇乘車逃離。王男僅大腿內側被子彈擦傷，警方今天凌晨在淡水某汽車旅館逮捕負責開車的張嫌，槍手仍在逃。

這起槍擊案發生在昨天上午11時許，35歲王姓男子在八里區中山路二段某社區大門口被開槍，但沒擊中，王男只有輕微擦傷，自行返家拒絕救護人員送醫，警方隨後到場，將王男和屋裡一名老婦帶回派出所調查。

社區監視器拍到，槍手搭乘銀灰色轎車抵達，右手持槍開門下車，直接走向社區門口，邊走邊拉手槍滑套將子彈上膛，埋伏開槍之後搭乘同1輛車逃離，嫌犯至少2人。警方在現場找到2枚未擊發子彈、2個彈殼。

王姓被害人職業是油漆工，有妨害自由和多次毒品前科、無幫派背景，昨天上午下樓準備外出吃飯，一下樓走出社區門口就遇到埋伏。槍手連開2槍，但不知道是緊張還是槍法太差，沒有擊中。

王男發現左大腿內側被流彈擦傷，立即折返住處自行包紮。他坦承積欠賭債與人結怨、槍手就是債主，但供稱只知道綽號、不清楚本名，包括欠債金額等其他細節避重就輕不願多談。