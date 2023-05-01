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獨／搶銀樓立即典當去泡三溫暖！三重警不到2小時逮捕光溜溜嫌犯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區天台商圈昨天發生銀樓搶案，45歲林姓男子搶得1枚金戒指立刻拿到另1家銀樓典當，再到服飾店買新衣和新鞋變裝，改搭計程車到三溫暖洗香香，警方沿途調閱監視器，花不到2個小時衝進澡堂逮捕全身光溜溜的嫌犯。

據了解，林男有毒品、竊盜等前科，昨天下午2時許在三重區重新路二段某銀樓佯裝選購，趁隙抓了1枚重量3錢3厘的金戒指奪門而出，跳上預先停在店外的機車逃離。

但是他沒有逃遠，就近在附近正義北路另1家銀樓典當2萬0233元，接著騎車到旁邊的服飾店買外套和新鞋子，改搭計程車到重新路四段某三溫暖洗澡，

警方獲報之後沿途調閱監視器鎖定林男行蹤，下午4時27分衝進三溫暖逮捕全身光溜溜正在泡澡的林男，查扣剩餘贓款1萬7872元，再取回被他典當的金戒指。

林男從行搶到典當、換裝、洗澡，全在3公里之內範圍內完成，還躲在與犯案銀樓同一條路上的三溫暖。由於搶奪罪的刑期可處6個月以上5年以下有期徒刑，不算輕罪，一般搶匪不太會單單只搶1枚戒指，得手後也總是設法逃得越遠越好。

警方覺得林男的行為怪怪的，但他只是輕描淡寫自稱犯案動機因為無業、缺錢，警詢後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

林男將金戒指典當變現，到服飾店買新衣、新鞋變裝，改搭計程車到三溫暖泡澡洗香香，所有過程都被監視器拍下。記者林昭彰／翻攝
林男將金戒指典當變現，到服飾店買新衣、新鞋變裝，改搭計程車到三溫暖泡澡洗香香，所有過程都被監視器拍下。記者林昭彰／翻攝
警方到銀樓取回林男搶奪得手後拿去典當的金戒指。記者林昭彰／翻攝
警方到銀樓取回林男搶奪得手後拿去典當的金戒指。記者林昭彰／翻攝
林男在銀樓只搶1枚金戒指奪門而出，騎乘預先停在店外的機車逃離。記者林昭彰／翻攝
林男在銀樓只搶1枚金戒指奪門而出，騎乘預先停在店外的機車逃離。記者林昭彰／翻攝
警方衝進三溫暖逮捕全身光溜溜正在泡澡的林男，查扣剩餘贓款1萬7872元。記者林昭彰／翻攝
警方衝進三溫暖逮捕全身光溜溜正在泡澡的林男，查扣剩餘贓款1萬7872元。記者林昭彰／翻攝
嫌犯搶銀樓之後躲在三溫暖泡澡，員警衝進澡堂逮捕全身光溜溜的林男，讓他穿好衣服帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
嫌犯搶銀樓之後躲在三溫暖泡澡，員警衝進澡堂逮捕全身光溜溜的林男，讓他穿好衣服帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝

金戒指 銀樓

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