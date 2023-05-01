影／女友魂斷異鄉韓籍男涉重嫌 兄長陪同首次現身派出所報到

南韓金姓男子和李姓女友來台4天3夜自由行，25日回國前夕，李女卻於飯店昏迷不治，法醫驗出她顱內出血疑鈍器造成，檢方認定金男涉重嫌聲押，但法院裁定十萬元交保，並命其每周一中午前，向案發地新興警分局前金分駐所報到，金男今天上午7時26分在哥哥及律師陪同下現身，全程不發一語。

32歲金男和31歲李女，4月22日來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國。上月24日下午1點多，金男請飯店房務人員叫救護車，聲稱女友倒臥床上不起，救護人員到場，李已無生命跡象，有脫肛、脫糞現象，緊急送往對面醫院仍不治。

李女死亡隔日，金男卻將她的行李「遺物」寄回南韓，法醫27日複驗，發現她左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑遭鈍器或撞牆致死，有他殺之嫌。

檢方認為案發前，僅兩人在房內，金對女友如何受傷卻毫不知情，且在女友死後急著將她的行李寄回國，金稱因日後要帶女友骨灰回國，一人托帶過多行李無法負荷為由，才將女友行李先寄回國給哥哥與常情不符，認為他涉嫌重大聲請羈押。

但法官認為證據已保全，以10萬元交保、限制出境8個月，每周一中午前，向案發地新興警分局前金分駐所報到。檢警要求金的哥哥上月廿八日來台時將行李帶回，初步檢視內只有死者衣物。

據了解，金男偵訊期間話不多，態度冷靜，檢警認為他供詞仍有疑點，除現場蒐證，屋內高粱酒瓶和多罐水果啤酒空罐全帶回跡證比對。

今天周一，上午約7時25分許，金男在哥哥和律師陪同下，現身前金分駐所，身穿藍上衣、短褲及一雙球鞋的他，戴著口罩，全程不發一語，進入派出所後，簽名報到，30秒即步出派出所。