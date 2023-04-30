八里開槍男子車輛棄置北投 警方積極追緝

新北市八里區今天近中午發生槍擊案，男子當街朝被害人開槍，全案疑因債務糾紛，經調閱監視畫面，警方下午發現開槍男子搭乘車輛遭棄置北投，正積極追緝中。

新北市近來發生多起槍擊事件，上午11時許再發生槍擊案，有人在八里某社區大門開了2槍，警方初步了解，1人遭流彈擊傷腿部但拒絕送醫，警方也調閱監視畫面，掌握犯案車輛並展開追捕中。

從監視器畫面可見，1輛銀色轎車在社區巷口停下，而身穿白褲黑衣槍手，見到被害人出現時就從副駕駛座下車，邊走邊拉槍機開槍後逃逸，當時街上還人來人往，行徑頗為囂張。

蘆洲分局副分局長鄭志忠接受媒體聯訪時表示，這起槍擊案發生在上午11時30分，歹徒開了2槍後逃逸。初步了解，遭開槍男子從事油漆工，並無幫派背景，疑似與人有債務糾紛，才遭開槍示警。

他表示，男子腿部遭流彈所傷，並無大礙，自行包紮傷勢，不願就醫。警方已組成專案小組，目前已鎖定犯案車輛及對象，積極查緝。