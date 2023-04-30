影／八里槍擊案疑債務糾紛 被害人家中藏七旬婦竟是毒品通緝犯

針對新北市八里區今天接近中午發生的槍擊案，警方初步查出起因疑似債務糾紛，槍手直接到王姓被害人住家社區門口堵人，剛好王男下樓準備外出吃飯，槍手對著他連開2槍，但是沒有擊中，只被流彈擦傷腿部，警方已掌握對象查緝中。

據了解，35歲王姓男子的職業是油漆工，但有多項毒品前科，他自稱今天中午約了幾個朋友要到家裡打牌，上午11時34分下樓準備外出先吃午飯再回家，一下樓走出社區門口就遇到埋伏。

社區監視器拍到槍手搭乘轎車抵達社區門口，右手持槍下車，邊走邊拉滑套上膛，過沒多久便遇到被害人現身，直接連開2槍射擊，但不知道是緊張還是槍法太差，沒有擊中。槍手隨即轉身快跑上車逃離。

王男發現左大腿內側被流彈擦傷，立即折返住處自行包紮。槍擊當時有其他社區住戶目擊過程而報案，救護車趕抵，王男拒絕就醫。警方到達他的住處，70歲陳姓老婦當時在屋內，自稱是來打牌的，但被查出婦人還是一名毒品通緝犯，隨後帶回派出所調查。